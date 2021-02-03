В Бурятии требуют от сельских районов решать проблему бродячих собак

Борьба с «самовыгулом» и создание приютов для животных признаны ключевыми направлениями работы



В районах Бурятии в 80% случаев на людей нападают домашние питомцы, которые днем находятся на «самовыгуле», сбиваются в стаи, а вечером «разбегаются по частным подворьям». Об этом заявил вице-премьер правительства республики Петр Мордовской на совещании с участием представителей Управления ветеринарии Бурятии, правоохранительных органов, администрации Улан-Удэ, глав районов.



Он по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова взял на особый контроль проблему агрессивных бездомных псов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«В Улан-Удэ, конечно, ситуация немного иная: много собак, у которых на самом деле нет владельцев. Поэтому, перед нами стоит еще одна задача – помочь приютам. Но, в любом случае, поручение по разъяснительной работе среди населения главы районов, в том числе и городских, должны взять на контроль и исполнять неукоснительно», - отметил Петр Мордовской.

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По его словам, меры по борьбе с бешенством, с учетом вопросов содержания и обращения с домашними животными (в том числе - бездомных), должны приниматься в соответствии с требованиями действующего законодательства не только в столице республики, но и во всех районах.



«Главам районных администраций, городских округов и сельских поселений необходимо срочно активизировать работу и поставить ее на жесткий контроль. Отмечу, что муниципальный контроль полностью завален в районах. Считаю, что кроме Улан-Удэ и Заиграевского района, за 2020 год профилактика нападений домашних животных на человека и нарушений правил выгула, не проводилась на должном уровне. Если посмотреть, сколько было обращений граждан с укусами и сколько составлено протоколов – цифры несопоставимые. Например, по Хоринскому району за прошлый год обратилось 59 человек, а составлен всего один протокол. По всем случаям укусов нужно разбираться в соответствии с требованиями действующего законодательства»,- сказал он.



Петр Мордовской особо обратил внимание участников совещания на необходимость проведения профилактических мероприятий среди владельцев собак на тему их правильного содержания и недопустимости «самовыгула». Администрации Улан-Удэ также поручено рассмотреть возможность увеличения количества мобильных групп для проведения рейдов и разъяснительных работ с владельцами собак не только в микрорайоне Забайкальский, но и во всех районах столицы Бурятии.



Как отметил председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев, сейчас в городе сформировано восемь штабов, которые отрабатывают обращения граждан об агрессивных животных на улицах и о нахождении домашних собак за территорией домовладений.



«Как показал опыт микрорайона Забайкальский, самым эффективным способом работы является создание оперативных штабов, где концентрируются и отрабатываются обращения граждан. По сигналам участники штабов оперативно выезжают на места. Таким образом, благодаря работе штабов Управлением административного контроля проверено 9,2 тысячи домовладений, составлено 214 протоколов об административных правонарушениях и выдано 2,3 тысячи требований на явку. За вчерашний день по новым правилам мы уже составили 5 протоколов, то есть на владельцев собак, отпускающих своих питомцев на «самовыгул». Они должны будут заплатить штраф в 5 тысяч рублей», - отметил Сергей Гашев.



Председатель Комитета городского хозяйства также попросил глав ближайших к городу районов активнее включиться в работу и эффективно решать вопрос содержания и обращения с домашними животными. «Мы сейчас в городе «зачистим» все улицы, убираем «кормовую базу», но наша работа пройдет впустую, если Иволгинский и другие близлежащие районы такую же работу не проведут: собаки из этих районов попросту придут в город», - подчеркнул Сергей Гашев.



Начальник Управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев также напомнил, что в республике уже на протяжении нескольких лет остается напряженной ситуация по заболеванию бешенством. И собаки, находящиеся на «самовыгуле», часто становятся жертвами нападения диких лис, зараженных бешенством. А затем сами становятся очагом заражения для других животных и угрозой для человека.



«Сегодня в четырех районах республики и на территории Улан-Удэ введен режим повышенной готовности ввиду того, что там были найдены мертвые животные, погибшие от бешенства. Зачастую трупы находят в непосредственной близости от населенных пунктов. В ближайшее время режим повышенной готовности может быть объявлен еще в ряде районов, сейчас найденные там животные проверяются на наличие бешенства в лабораториях. Хотелось бы отметить, что сознательных граждан, которые содержат своих животных по правилам, у нас, все-таки, больше. Надеемся, что это станет нормой для каждого жителя Бурятии», – сказал Эрдэм Сангадиев.



Фото: egov-buryatia.ru



