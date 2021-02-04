04.02.2021
В Бурятии сгорел буддийский дуган

В Бурятии сгорел буддийский дуган

Причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрооборудования

Накануне вечером вблизи улуса Алан Хоринского района произошел пожар на территории дацана. На момент прибытия огнеборцев Хоринского отряда противопожарной службы (ближайшая пожарная часть в 35 км) горели крыша дугана и пристроенная к нему котельная, производилась эвакуация религиозных ценностей из горящего здания.

К ликвидации пожара привлекались силы трех пожарных частей (сел Хоринск, Верхние Тальцы и Кижинга), а также жители и добровольцы улуса Алан. В результате пожара огнем уничтожены котельная и крыша, железобетонное здание дугана выгорело изнутри на общей площади 169 квадратных метров, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС .

Предположительно, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрооборудования. Другой дуган, расположенный на территории дацана, не пострадал. Пожар не повлияет на проведение религиозных мероприятий.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
пожар дуган Бурятия
^