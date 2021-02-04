В Бурятии число случаев COVID-19 превысило 31 тысячу

Ежесуточный счет пандемии в Бурятии уверенно склоняется в пользу выздоровевших



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 31 129. Это на 135 случаев больше, чем было в среду, 54% (16 555) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 675 человек, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Круг контактных лиц составляет 2 868 человек.



В стационарах получают лечение 926 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 643. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 21.



Амбулаторное лечение проходят 948 пациентов с COVID-19, наблюдается 523 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 28 580 (+169) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 557 коек, занято – 926, свободно – 631 койка. Занятость коечного фонда составляет 59,5%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2977 человек, с нарастающим итогом – 798 458 человек



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