Монголию с 12 января непрерывно трясет

За это время зафиксировано более 20,3 тысячи фактов сейсмической активности



Более 20,3 тысячи фактов сейсмической активности зафиксировано к 3 февраля в Монголии вблизи сомона Ханх аймака Хувсгул. В 156 случаях сила толков составляла 3,5 балла и выше, сообщает



Впервые в этом году землетрясение магнитудой 6, 5 балла произошло в сомоне Ханх аймака Хувсгул в 05:32 часа по улан-баторскому времени 12 января, и по сей день в этой местности продолжаются повторные толчки. Об этом информирует Институт астрономии и геофизики при Академии наук Монголии.



По данным института, подземные толчки почувствовали жители Улан-Батора, аймаков Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Булган, а также аймака Хувсгул, жители Иркутска. Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что в Иркутске ощущались толчки силой 4-5 баллов.



Фото: pixabay.com Более 20,3 тысячи фактов сейсмической активности зафиксировано к 3 февраля в Монголии вблизи сомона Ханх аймака Хувсгул. В 156 случаях сила толков составляла 3,5 балла и выше, сообщает МОНЦАМЭ Впервые в этом году землетрясение магнитудой 6, 5 балла произошло в сомоне Ханх аймака Хувсгул в 05:32 часа по улан-баторскому времени 12 января, и по сей день в этой местности продолжаются повторные толчки. Об этом информирует Институт астрономии и геофизики при Академии наук Монголии.По данным института, подземные толчки почувствовали жители Улан-Батора, аймаков Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Булган, а также аймака Хувсгул, жители Иркутска. Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что в Иркутске ощущались толчки силой 4-5 баллов.Фото: pixabay.com