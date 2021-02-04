В районе Бурятии повысили награду за голову волка



В селах участились нападения хищников на скот



3 февраля первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булат Цыренжапов в ходе визита в Джидинский район объявил о повышении награды за голову волка. Как сообщает Минсельхоз Бурятии, в селах участились случаи нападения волков на домашний скот.



– Выходы волков в населенные пункты района за последние два года участились в 2-3 раза. Охота на волков считается трудоемкой и затратной, поэтому денежное вознаграждение выступает основным стимулом для охотников, регулирующих численность волка. Для нас приоритетная задача - обеспечить безопасность граждан района, – рассказал глава Джидинского района Валерий Цыренов.



В связи с этим на очередной сессии местного совета депутатов представители администрации района и Бурприроднадзора приняли решение об увеличении поощрения за добычу волков на три тысячи рублей. Итого за одного убитого волка теперь охотникам будут платить 11 тысяч рублей.



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