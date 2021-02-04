Генсек Федерации бокса России предлагает республике провести ряд престижных турниров



В Бурятии нужно построить большой Центр прогресса бокса, в котором огромное количество детей получит возможность заниматься боксом бесплатно. Об этом заявил в Улан-Удэ генеральный секретарь Федерации бокса России, директор АНО «Центр прогресса бокса» Кирилл Щекутьев.



«Мы со своей стороны готовы этот проект реализовать. Можно сделать не только центр подготовки, но и боксерскую арену, которая была бы многофункциональной для разных видов спорта», - отметил Щекутьев.



Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился сегодня с Кириллом Щекутьевым в конференц-зале международного аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ), сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Бурятия в сфере бокса идет уверенными шагами. Мы с вашей поддержкой провели чемпионат мира по женскому боксу. Надеемся, что и в дальнейшем не менее крупные соревнования будут проходить в Бурятии. У нас есть амбиции на чемпионат Европы. Мы понимаем, что это конкурсная процедура и будет отбор. Во всяком случае, мы настроены поучаствовать в отборе», - рассказал глава Бурятии.



Алексей Цыденов отметил, что в республике только за прошлый год в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России, построено более 30 новых объектов. В том числе, предназначенных для развития бокса: боксерский зал в селе Хоринск, спортивная юрта в селе Сотниково и другие.



В рамках президентской дальневосточной субсидии началось строительство и самого крупного объекта: регионального Центра единоборств в Улан-Удэ. В 103-м микрорайоне города появится двухэтажное здание площадью более 6 тыс квадратных метров, где расположатся залы бокса, восточных единоборств, универсальные залы, конференц-зал, трибуны, раздевалки с душевыми, тренерские и другие вспомогательные помещения. В центре спортсмены смогут заниматься не только боксом, самбо, дзюдо, киокусинкай, тхеквондо, смешанными боевыми единоборствами, спортивной борьбой, но и баскетболом и волейболом. Техническая готовность объекта сейчас составляет 15%.



«У нас достаточно много сейчас спортивных объектов строится, которые позволят заниматься боксом большему числу людей. Думаю, мы найдем еще дополнительные точки сотрудничества, чтобы в республике бокс развивался, чтобы наши люди, наши спортсмены достигали больших результатов и прославляли не только Бурятию, но и всю нашу страну», - сказал Алексей Цыденов.



Кирилл Щекутьев отметил, что республикой и Федерацией бокса Бурятии проводится большая работа в рамках развития бокса. В результате регион является одним из лидеров страны по этому виду спорта, что подтверждается значимым представительством республики в мужской и женской сборных России.



«Мы, со своей стороны, готовы и дальше оказывать всестороннюю поддержку развития бокса на территории региона. А также поддерживаем все идеи по проведению мероприятий, как по женскому, так и по мужскому боксу. Интересно, если чемпионат Европы пройдет в Бурятии. Было бы уникально - чемпионат Европы в Азии. Россия – единственная страна, где это возможно сделать. Поэтому, со своей стороны, конечно же, окажем полнейшую поддержку. Также хотелось бы совместно провести Кубок России по боксу среди мужчин в 2022 году», - заявил он.



На встрече стороны обсудили не только взаимодействие по организации и проведению соревнований, в частности командного Кубка мира 2022 года, но и подготовку в Бурятии сборной команды России по боксу среди женщин к Олимпийским играм в Токио.



Напомним, бокс включен в перечень базовых видов спорта в Бурятии. По данным на конец 2020 года боксом в спортивных школах занимаются почти 1 300 человек. Их них более 600 имеют спортивные разряды и звания, девять спортсменов являются кандидатами в сборные России. Самым крупным спортивным мероприятием для республики стал чемпионат мира по боксу среди женщин в 2019 году, который собрал участниц из 57 стран. Представительница Бурятии в составе сборной команды страны Людмила Воронцова выиграла серебряную медаль, Наталья Шадрина и Кристина Ткачева заняли пятые места.



Фото: egov-buryatia.ru



