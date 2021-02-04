В Бурятии построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

Он появится в 2021 году в селе Ильинка на базе средней школы





«Бурятия уже получила 20 миллионов рублей из федерального бюджета. Пока точный перечень спортивно-технологического оборудования для устройства физкультурно-оздоровительный комплекса открытого типа (ФОКОТ)находится в процессе формирования и утверждения Минспорта России. Закупать оборудование планируется совместно с Республикой Удмуртия», – сообщил министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

ФОТОТы построят по всей стране в рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт». Всего на строительство ФОКОТов правительство направит регионам 2 млрд рублей. На эти средства будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе в малых населенных пунктах. Их комплектации определены с учетом климатических зон. В «северных» регионах установят хоккейные коробки, в южных, где снега мало или почти нет, вместо них будут построены площадки для летних видов спорта – баскетбола и волейбола. В обоих комплектах предусмотрено футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, силовые тренажеры и воркаут-зоны.Поддержку массового спорта премьер-министр Михаил Мишустин назвал важным направлением работы, напомнив, что национальные цели, поставленные президентом, предусматривают к 2030 году увеличение доли занимающихся спортом людей до 70 процентов.«Единая Россия» запускает общественный мониторинг строительства спортивных объектов в регионах, сообщил временно исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин.«За каждым объектом будут закреплены депутаты Госдумы и региональных парламентов от «Единой России». Они будут следить за проведением работ по объектам и информировать о них жителей. В первую очередь, проконтролируют, чтобы конкурс по выбору подрядчика был открытым и не оставлял сомнений, что выбранная организация сможет возвести качественный объект. Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы», — сказал он.Для удобства мониторинга «Единая Россия» дорабатывает цифровой сервис, где будет содержаться полная информация о ФОКОТах. Он позволит в режиме реального времени следить за ходом работ. После сдачи спортивных объектов работа партии продолжится.«Партпроект «Детский спорт» частично возьмет на себя подготовку специалистов для организации занятий спортом на новых объектах и проконтролирует, чтобы они были доступными для всех. Также партия проработает вопрос о дальнейшем благоустройстве территорий вокруг ФОКОТов – в том числе, с использованием механизмов «народного бюджетирования», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.Фото: pixabay.com