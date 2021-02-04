В Бурятии провалившуюся по лед Байкала «Ниву» ищет робот

Глубоководный необитаемый аппарат погрузится на глубину 130 метров



В Бурятии затонувший 1 февраля автомобиль «Нива» сегодня ищут с помощью глубоководного необитаемого аппарата, который прибыл с базы Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда в село Посольское с двумя специалистами.



«Запланированы погружения робота в месте провала на глубину 130 метров для обследования придонного пространства», - сообщает пресс-служба БПСО.



Напомним, по предварительной информации один мужчина сумел выбраться из внедорожника, двое утонули. Со слов спасшегося мужчины, машина провалилась в трещину правым боком. В предыдущие дни специалисты уже обследовали подлёдное пространство площадью 5000 квадратных метров. Утонувшие и их личные вещи не обнаружены. Работы осложнялись температурой воздуха – около минус 30 градусов и ветром.

На время работ в месте провала толщина льда составила 10-15 см, в заливе средняя толщина 50 см.



На Байкале сохраняется сложная ледовая обстановка. Лед подвижный, толщина неравномерная, много трещин, пропарин, ситуацию усугубляет сейсмическая активность. Сейчас поездки по льду – это рулетка. Невозможно предсказать результат, предупреждают спасатели.



Фото: БПСО

