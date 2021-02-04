В Улан-Удэ реконструируют крупную теплотрассу

Ее построили еще в 80-х годах





В этом году в столице Бурятии планируется реконструкция коммунальных сетей Улан-Удэ. В частности, будет проведена реконструкция тепломагистрали №6 и перекладка тепловой сети, сообщили в пресс0службе мэрии.

Проектом предусматривается демонтаж элементов тепловой сети и восстановление с увеличением диаметра, демонтаж и восстановление тепловых камер, строительство дренажных колодцев.- В настоящее время проектно-сметная документация по этому объекту находится на государственной экспертизе. После чего планируется проведение торгов по выбору подрядной организации. К работам подрядчик приступит ориентировочно в марте, - сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.«Тепломагистраль №6 была построена в 80-х годах и уже достаточно изношена. Реконструкция исключит риск возникновения аварий на теплотрассе. Увеличение диаметра труб улучшает качественные характеристики теплоснабжения и облегчает эксплуатацию тепловых сетей», - объясняют городские чиновники.Ремонтируемая тепломагистраль протянется от ул. Жердева вниз до поворота у дома №72, затем пройдет по ул. Мокрова до пересечения с ул. Боевая. Конечной точкой новой тепловой камеры станет место рядом с домом №16 по ул. Боевая.Фото: мэрия Улан-Удэ