Улан-удэнские урбанисты предлагают реконструировать проблемный перекресток

Речь идет о дороге на выезде с улицы Революции 1905 года на улицу Ербанова



Урбанисты Улан-Удэ предлагают внести коррективы в движение на перекрестке ул. Революции 1905 года и ул. Ербанова. Свое решение вместе с видеороликом они разместили в Инстаграме.



– Вся проблема в хаотичном движении автомобилей и создающемся из-за этого бутылочном горлышке. Автомобили выезжают в три, иногда четыре ряда на двухполосную дорогу, используя равнение с трамвайными путями в качестве третьей полосы, и когда она кончается, «вклиниваются» обратно в две полосы. На выезде под путепровод столпотворение именно из-за того, что полос две, а потоков 3-4. Как следствие – пробки и аварийные ситуации, возникающие зачастую на трамвайных путях и мешающие движению трамвая – страдают тысячи пассажиров, – отмечается в посте.



По мнению урбанистов, чтобы исключить аварийные ситуации необходимо нормализовать и упорядочить потоки. Для этого предлагается устранить возможность вставать и выезжать с Борсоева (как и с 1905 года) в три и более ряда.



«Для этого сужаем проезжие части до двух полос, сужаем таким образом, чтобы не было даже физической возможности «вклиниться», - предлагают авторы инициативы.



А трамвайные пути предложено отделить делиниаторами, чтобы у автомобилистов не было соблазна совершить обгон в повороте и тем самым спровоцировать затор.



«В результате потоки двигаются одновременно, не мешая друг другу и не сбавляя скорость. Никто не «вклинивается» в движущийся поток. Исключаются заторы и аварийные ситуации. Трамвай движется без и так не нужной остановки на светофоре и пропускная способность участка увеличивается в разы. Скорость движения трамваев увеличивается. Пассажиропоток увеличивается. Пробки уменьшаются, - пишут урбанисты. - Всё очень просто и дёшево. А самое главное – действенно. Хорошо всем: водителям, трамваям, людям».



Отметим, идею уже поддержали в МУП Управления трамвая.



– Сегодня утром, в 8-м часу, когда много людей спешит на работу, на Элеваторе под путепроводом сломался автомобиль. Сломанный авто встал вблизи рельс, тем самым преградил путь трамваю. Пассажиры трамвая, которые опаздывали на работу, сами пытались отодвинуть автомобиль, чтобы трамвай быстрее поехал. Простой составил 13 минут, вроде бы немного, но утром каждая минута дорога. Кто-то опоздал туда, куда спешил. Этот случай еще раз подтверждает тот факт, что нужна трамваю выделенка, чтобы пассажиры вагонов не стояли в пробках, – прокомментировала пресс-секретарь учреждения Марина Раднаева.



Она поддержала установку делиниаторов в качестве эксперимента.



«Затраты небольшие, а как показывает опыт, на Элеваторе когда поставили делиниаторы – ситуация кардинально изменилась. Низкие, чтобы просто так на трамвайные пути не заезжали, а в аварийных случаях авто могли аккуратно объезжать их, не мешая трамвайному движению», – считает Марина Раднаева.



У горожан данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию.



– Полностью согласен, такое решение явно стоит реализовать. Тем более, похожий положительный опыт уже есть в Улан-Удэ на Элеваторе по направлению в центр города. Там часть трамвайных путей физически отделили от потока автомобилей и тем самым пресекли возможность выстраиваться на трамвайных путях в несколько рядов, теперь их можно пересечь только в две полосы. И действительно, стало лучше всем: автомобилисты теперь лишь пропускают трамваи и автобусы, а не разбираются друг с другом, кто кому должен уступить. Автобусы же спокойно заезжают на остановку и затем так же спокойно вклиниваются обратно в основной поток, – написали под постом.



– Не очень решение, как раз полоса трамвая там даёт возможность разъезда, а тут начнется толкотня до развязки и соответственно затор переместится в другое место. Дороги нужно расширять, а не сужать и ставить заборы, – высказался другой пользователь.



– Решение неплохое, оно хотя бы уберет недопонимание среди водителей. Но лично я вижу, что тут определено нужно три полосы. А на выезде из-под моста рельсы сравнять с дорогой. Правой крайней полосе разрешить движение только направо. Двум другим организовать движение дальше на элеватор. И пропускная способность не уменьшится, и овцы будут целы, – отметил еще один горожанин.



- В развитых странах и городах делают развязки расширяют дороги, а в Бурятии наоборот сужают и запрещают проезды, ставят ненужные ограждения и светофоры там, где они не нужны. Реальное решение проблемы очевидно - это мосты и развязки. Но вы же ссылаетесь на нехватку средств. Может вы поменьше из бюджета будете тырить и все будет хорошо, или хотя бы не тратить деньги куда не надо, например на огромные зарплаты чиновникам и на их пенсии. Если поставите ограждение и сделаете две полосы, будет пробка от виадука в 3 ряда, – высказались там же.



фото: из соцсетей урбанистов Улан-Удэ