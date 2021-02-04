В Улан-Удэ обустроены два новых пешеходных перехода через Транссиб

Они оснащены автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда

Объекты спроектированы с учетом всех современных требований и стандартов безопасности. Переходы оснащены автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда, системой освещения и резинокордовым настилом. У переходов обустроены накопительные площадки с направляющими ограждениями, лестничные сходы, установлены знаки безопасности. Для удобства маломобильных групп населения сделаны пандусы.





«Работа систем оповещения, установленных на переходах, позволит пешеходам заблаговременно узнавать о приближении поезда. Это значительно сократит риск возникновения травмоопасной ситуации при переходе через пути», - отметил заместитель главного инженера ВСЖД Николай Рыков.





На строительство двух новых переходов было затрачено около 24 миллионов рублей. Добавим, что начиная с 2014 года на ВСЖД обустроено 25 пешеходных переходов со звуковой и световой сигнализацией, а также ограждено более 11,5 км участков движения поездов. Общий объем инвестиций, направленных на эти цели, составил 335,5 миллиона рублей.





Сегодня на двух переходах - в Тальцах и на Стеклозаводе - прошла акция, в ходе которой железнодорожники напомнили пешеходам о правилах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, уделив при этом особое внимание профилактическим беседам с родителями, детьми и несовершеннолетними, сообщили в пресс-службе ВСЖД.





В Улан-Удэ на Восточно-Сибирской железной дороге завершено обустройство двух новых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Оба перехода расположены в черте столицы Бурятии – в микрорайонах Тальцы и Стеклозавод.Отметим, что на Восточно-Сибирской железной дороге в 2020 году зафиксировано 77 случаев травмирования граждан, что на 5% меньше итогов предыдущего года. Основная часть инцидентов связана с нарушением гражданами правил поведения на железной дороге. Чаще всего люди попадают под колеса поезда, переходя пути в неположенных местах и не рассчитав безопасное расстояние до состава. Из всех происшествий 2020 года 75 произошли по этой причине. Еще двое человек были травмированы электрическим током.Фото: ВСЖД