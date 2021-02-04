В районах Улан-Удэ открыли оперативные штабы по отлову собак





С 24 декабря проверено больше 10 тысяч домовладений





В столице Бурятии с начала недели в каждом районе открыты оперативные штабы для приема обращений по телефону и через мессенджеры. Об этом сообщил Комитет городского хозяйства. Штабы работают ежедневно с 8:30 до 17:00, а в выходные прием заявок ведется через мессенджеры.



После громкого случая нападения безнадзорных собак на 20-летнюю девушку, с 24 декабря службы 112, ЕДДС и Комитет городского хозяйства приняли 3506 обращений, из них на сегодня отработано 2285. Продолжаются ежедневные рейды. За этот период проверили 10148 домовладений, при этом составили 222 протокола об административных правонарушениях. Всего было выдано 2464 требования на явку в Управление админконтроля для предъявления регистрации домашних животных.



В Железнодорожном районе действуют два штаба:



– общий штаб по району. Тел: 44-30-00. Ссылка на сообщество в Viber:



– мкр. Солнечный, Площадка, Матросова, Полигон, Старый Зеленый, Новый Зеленый, Загорск, Восточный. Тел: 25-31-70. Сообщество в Viber: «Штаб по отлову собак Загорск»



– мкр. Орешкова, ПВЗ, Верхняя Березовка, Кирзавод. Тел: 26-72-87. Сообщество в Viber: «Штаб по отлову Орешково»



В Советском районе работают три оперативных штаба:



– Для жителей центра тел: 21-37-21;

– Микрорайон Стеклозавод, станция Дивизионная. Тел: 8-950-399-07-31;

– Микрорайон Заречный. Тел: 8-9025-30-17-08.



Общее сообщество трех штабов Советского района в Viber: «Отлов собак по Советскому району»



В Октябрьском районе продолжает работу первый открывшийся в городе штаб в микрорайоне Забайкальский, который показал эффективное и активное взаимодействие с местными жителей в решении проблемы безнадзорных животных:



– микрорайон Забайкальский. Тел.: 29-01-30. Сообщество в Viber: «Собаки ЗВС !!!»



– микрорайон Светлый, Радужный, Новая Комушка. Тел.: 8-914-844-35-25. Сообщество в Viber: «Собаки мкр. Комушка, Радужный»



– микрорайон 140, Энергетик, Таежный, Спиртзаводская трасса. Тел.: 8-914-982-79-00. Сообщество в Viber: «Собаки Таёжный, СНТ «Энергетик»



фото: "Номер один" В столице Бурятии с начала недели в каждом районе открыты оперативные штабы для приема обращений по телефону и через мессенджеры. Об этом сообщил Комитет городского хозяйства. Штабы работают ежедневно с 8:30 до 17:00, а в выходные прием заявок ведется через мессенджеры.После громкого случая нападения безнадзорных собак на 20-летнюю девушку, с 24 декабря службы 112, ЕДДС и Комитет городского хозяйства приняли 3506 обращений, из них на сегодня отработано 2285. Продолжаются ежедневные рейды. За этот период проверили 10148 домовладений, при этом составили 222 протокола об административных правонарушениях. Всего было выдано 2464 требования на явку в Управление админконтроля для предъявления регистрации домашних животных.В Железнодорожном районе действуют два штаба:– общий штаб по району. Тел: 44-30-00. Ссылка на сообщество в Viber: https://invite.viber.com/?g=z4U0b_0Fq0ynIeO2rhK6y9q0cwLIsvmz&lang=ru – мкр. Солнечный, Площадка, Матросова, Полигон, Старый Зеленый, Новый Зеленый, Загорск, Восточный. Тел: 25-31-70. Сообщество в Viber: «Штаб по отлову собак Загорск» https://invite.viber.com/?g2=AQB6A%2B7wpYndNEzYPtgB7uRKSO9QIKAf8%2FxAlJt7pAI2Ncy3wwYz7wI0Nd09%2BHkR&... – мкр. Орешкова, ПВЗ, Верхняя Березовка, Кирзавод. Тел: 26-72-87. Сообщество в Viber: «Штаб по отлову Орешково» https://invite.viber.com/?g2=AQA%2F6uKuGlArxUzYWcjbEHOsMDXuvoTOtyODEp2uZoHjt2F5%2B7R68KsFU7baTYM8&am... В Советском районе работают три оперативных штаба:– Для жителей центра тел: 21-37-21;– Микрорайон Стеклозавод, станция Дивизионная. Тел: 8-950-399-07-31;– Микрорайон Заречный. Тел: 8-9025-30-17-08.Общее сообщество трех штабов Советского района в Viber: «Отлов собак по Советскому району» https://invite.viber.com/?g2=AQAGFl2tzfYXzkzYkUU6STXEYnxHJjHQIJGF%2BqyexNdTRGvP91HErxFLhm7gn%2BIO&am... В Октябрьском районе продолжает работу первый открывшийся в городе штаб в микрорайоне Забайкальский, который показал эффективное и активное взаимодействие с местными жителей в решении проблемы безнадзорных животных:– микрорайон Забайкальский. Тел.: 29-01-30. Сообщество в Viber: «Собаки ЗВС !!!» https://invite.viber.com/?g2=AQAyjGg66CZpZkzQWR%2BWsFu6uMtKcUi5K7v2eKtTZ13wNFblmd52%2FVHrXsM1LxAH&am... – микрорайон Светлый, Радужный, Новая Комушка. Тел.: 8-914-844-35-25. Сообщество в Viber: «Собаки мкр. Комушка, Радужный» https://invite.viber.com/?g2=AQBL4Iix4eeZ%2BkzRkWezOQIpvamHcuOwmHu%2Bak%2BmEIF9NN9PZM5JyIzmiv1%2BAIM... – микрорайон 140, Энергетик, Таежный, Спиртзаводская трасса. Тел.: 8-914-982-79-00. Сообщество в Viber: «Собаки Таёжный, СНТ «Энергетик» https://invite.viber.com/?g2=AQBsCVxsxrUeo0zXO5%2BUY9yGct4ZUNQFlAICqmNE5mp5%2FHXGXuZYW8bzVVKur%2B5i&... фото: "Номер один"