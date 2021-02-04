Улан-Батор встретит Новый год по лунному календарю карантином

В Монголии предпочитают режим жестких ограничений для борьбы с коронавирусом





Государственная чрезвычайная комиссия Монголии решила ввести режим всеобщей повышенной готовности или карантин в Улан-Баторе в период празднования Нового года по лунному календарю. В частности, с 11 по 23 февраля будет объявлен карантин, сообщил вице-премьер, глава ГЧК Сайнбуянгийн Амарсайхан.



По итогам прошедшего заседания ГЧК созвала пресс-конференцию для СМИ, во время которой С.Амарсайхан отметил: «Во время празднования Нового года люди традиционно навещают старших и близких, чтобы поздороваться и оказать им уважение, в то же время друзей приглашают в гости. Несмотря на традицию, условия коронавирусной пандемии могут ухудшиться в дальнейшем. Поэтому, исходя из расчетов специалистов, ученых и исследователей, мы посчитали целесообразным ввести карантин. Празднование Нового года связано с большим риском для здоровья людей пожилого возраста».



«Правительство и ГЧК разработали стратегию борьбы с Covid-19, согласно которой, мы стремимся своевременно и открыто представлять общественности рабочие планы, решения и результаты предпринимаемых мер, чтобы вернуть экономику в нормальное русло, обеспечить безопасность и здоровье населения, восстановить баланс спроса и предложения на внутреннем рынке», - подчеркнул он.



Утром 4 февраля в Монголии число официально зарегистрированных случаев заражения Covid-19 составляет 1890, информирует



Впрочем, для жителей страны жесткие меры неожиданностью не станут.



Напомним, в Бурятии призывы не посещать праздничные молебны в дацанах, ограничить контакты и не навещать пожилых родственников в дни Сагаалагана носили рекомендательный характер, как



Фото: «Номер один»

Государственная чрезвычайная комиссия Монголии решила ввести режим всеобщей повышенной готовности или карантин в Улан-Баторе в период празднования Нового года по лунному календарю. В частности, с 11 по 23 февраля будет объявлен карантин, сообщил вице-премьер, глава ГЧК Сайнбуянгийн Амарсайхан.По итогам прошедшего заседания ГЧК созвала пресс-конференцию для СМИ, во время которой С.Амарсайхан отметил: «Во время празднования Нового года люди традиционно навещают старших и близких, чтобы поздороваться и оказать им уважение, в то же время друзей приглашают в гости. Несмотря на традицию, условия коронавирусной пандемии могут ухудшиться в дальнейшем. Поэтому, исходя из расчетов специалистов, ученых и исследователей, мы посчитали целесообразным ввести карантин. Празднование Нового года связано с большим риском для здоровья людей пожилого возраста».«Правительство и ГЧК разработали стратегию борьбы с Covid-19, согласно которой, мы стремимся своевременно и открыто представлять общественности рабочие планы, решения и результаты предпринимаемых мер, чтобы вернуть экономику в нормальное русло, обеспечить безопасность и здоровье населения, восстановить баланс спроса и предложения на внутреннем рынке», - подчеркнул он.Утром 4 февраля в Монголии число официально зарегистрированных случаев заражения Covid-19 составляет 1890, информирует МОНЦАМЭ . Из всех зафиксированных случаев инфекции 1 398 пациентов успешно прошли лечение и выписаны из больницы. В настоящее время в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) лечатся 479 пациентов с диагнозом коронавируса, из которых у двух пациентов физическое состояние тяжелое, у 395 заболевание протекает в легкой форме. За истекшие сутки шесть человек выздоровели и выписаны из НИЦИЗ.Впрочем, для жителей страны жесткие меры неожиданностью не станут. Как сообщал «Номер один» , еще в начале января власти Монголии объявили о том, что в этом году в масштабах страны отменены все публичные мероприятия, связанные с празднованием национального праздника Цагаан сар - Нового года по лунному календарю, чтобы смягчить негативные последствия коронавирусной пандемии в стране. Это уже вторая отмена праздника, который не состоялся и в прошлом году по тем же причинам.Напомним, в Бурятии призывы не посещать праздничные молебны в дацанах, ограничить контакты и не навещать пожилых родственников в дни Сагаалагана носили рекомендательный характер, как светских властей , так и от Буддийской традиционной Сангхи России. Фото: «Номер один»