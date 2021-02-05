Улан-Удэ грозит фекальная катастрофа

Власти пытаются свалить друг на друга ответственность за разрушающиеся очистные





Чиновники не смогли самостоятельно разобраться, кто должен заниматься берегоукреплением вдоль территории стекольного завода Улан-Удэ. Дело дошло до суда и уже прошло две инстанции. В то же время прокуратура бьет тревогу: из-за разрушения бетонных плит на столицу республики может обрушиться фекальная катастрофа. Ведь от берегоукрепления зависит работа очистных сооружений.

Исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц Улан-Удэ подал прокурор Советского района. Он требовал обязать администрацию столицы организовать, а Комбинат по благоустройству города обеспечить в срок до 1 января 2022 года выполнение работ по берегоукреплению вдоль территории стекольного завода. За год власти, по мнению прокурора, обязаны привести берег в состояние, соответствующее требованиям безопасности гидротехнических сооружений.Если быть конкретнее, то прокурор прописал в иске длинный список работ, которые нужно выполнить. Он потребовал восстановить разрушенные участки подпорной стенки из железобетонных плит протяженностью 115,4 метра; устранить наклон железобетонных плит с заменой на новые плиты – 289,1 метр; провести гидроизоляцию железобетонных плит со стороны насыпи; восстановить насыпь за подпорной стенкой и многое другое.Прокурор напомнил, что сооружение построено аж в 1954 году, его протяженность - 771 метра, а нужно оно для защиты прибрежной полосы реки Селенги. Оно находится в собственности города Улан-Удэ, то есть отвечает за него мэрия. При этом его обслуживанием занимается подведомственное мэрии учреждение - Комбинат по благоустройству.Как выяснила прокуратура, безопасность гидротехнического сооружения «находится на неудовлетворительном уровне безопасности», а Комбинатом по благоустройству не обеспечивается техническое обслуживание дамбы и контроль за ее состоянием.«Своевременно не осуществлен капитальный ремонт, реконструкция объекта с учетом необходимости защиты прав граждан на жизнь, здоровье и благоприятную окружающую среду, - излагает суд позицию прокурора. - Неудовлетворительное техническое состояние сооружения может повлечь разрушение очистных сооружений города».Звучит жутковато. Ведь разрушение очистных сооружений это вам не шутки. Дело даже не в «аромате» фекалий, которым накроется столица Бурятии, речь идет о возможной экологической катастрофе.Какова же была реакция мэрии и Комбината по благоустройству на этот вопиющий факт? Если вы думаете, что чиновники испугались за благополучие горожан и экологию Бурятии, от которой напрямую зависит экология Байкала, то ошибаетесь. Ответ мэрии таков: «Мы тут ни при чем».«Обязанность по содержанию водного объекта должна быть возложена на органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, то есть правительство Республики Бурятия, - приводит суд позицию мэрии Улан-Удэ. - Также просила учесть, что срок, в течение которого необходимо принять меры к восстановлению гидротехнического сооружения, ничем не обоснован и является нереальным для исполнения».К слову, представителей правительства Бурятии тоже пригласили на заседание. И отфутболивание темы продолжилось.«Мероприятия по восстановлению берегоукрепления не могут быть профинансированы... Обязанность по восстановлению сооружения должна быть возложена на его собственника, то есть администрацию города Улан-Удэ», - ответил высший орган исполнительной власти в Бурятии.Солидарно поддержало вышестоящий орган и Министерство природных ресурсов республики, его также пригласили поучаствовать в процессе.Суд первой инстанции попытку мэрии скинуть с себя тяжелую ношу в виде ответственности за разрушение очистных сооружений зарубил. И принял решение: иск прокурора удовлетворить. Впрочем, на этом история не закончилась. Вместо того чтобы пойти и спасти столицу республики от экологической катастрофы, мэрия обжаловала это решение в Верховном суде Бурятии.«Администрация города Улан-Удэ указывает в апелляционной жалобе, что судом не установлено, каким образом неисполнение полномочий собственника по содержанию имущества нарушает права неопределенного круга лиц. Суд не учел, что обязанность по содержанию в исправном состоянии гидротехнических объектов должна быть возложена на собственников водных объектов, оказывающих вредное воздействие, то есть на орган государственной власти Российской Федерации», приводит уже Верховный суд смысл жалобы мэрии.То есть, во-первых, мэрия говорит: а вы докажите, что чьи-то права нарушаются». А во-вторых, повторяет уже высказанный в суде первой инстанции довод: «Это не мы».Впрочем, был и третий довод.«Осмотр сооружения произведен визуально, требования прокурора основаны на таком осмотре, потому являются необоснованными», - высказался представитель мэрии в суде.Такой аргумент, судя по всему, несколько удивил представителя прокуратуры. Пояснившего, что информация о разрушенном берегоукреплении взята не на глазок, а «из проектной документации по капитальному ремонту берегоукрепления, выполненной по заданию МБУ «Комбинат по благоустройству гор. Улан-Удэ».То есть мэрия не только в курсе ситуации, но и даже пыталась ее исправить. По крайней мере, ее подведомственное учреждение. Что заставило чиновников резко изменить курс и отказываться от приведения берега в порядок, неизвестно.Верховный суд, внимательно изучив доводы сторон, во-первых, напомнил чиновникам о том, что исправить ситуацию они должны были еще до конца прошлого года.«Приоритетным направлением реализации Стратегии в 2013-2020 годы является модернизация водохозяйственного комплекса, обеспечивающая достижение высокого уровня надежности и безопасности гидротехнических сооружений, в конечном итоге позволяющая привести все аварийные сооружения в нормативное (безопасное) состояние», пишет суд в своем решении.Суд согласился, что ответственность за безопасность сооружения несет его собственник. А собственником является администрация Улан-Удэ. Причем это следует из распоряжения самой же администрации под названием «Об утверждении перечня гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности». Как чиновники мэрии могли забыть про документ, самими же принятый, - большой вопрос.«Более того, из Постановления Администрации г. Улан-Удэ «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2020 - 2025 гг.» следует, что берегоукрепительное сооружение вдоль территории бывшего стекольного завода на протяжении последних пяти лет по результатам обследований находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте», снова напомнил Верховный суд мэрии про принятый ею же документ.В общем, служители Фемиды не увидели никаких оснований для удовлетворения жалобы мэрии. И согласились с тем, что город нужно понудить к спасению от экологической катастрофы.«Судебная коллегия полагает, что суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что непринятие мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений может создать предпосылки к возникновению аварии, привести к существенному материальному ущербу, ухудшению состояния окружающей природной среды, и правомерно возложил обязанность по выполнению работ по капитальному ремонту сооружений на собственника и эксплуатирующую организацию». Таков вердикт апелляционной инстанции.Что мэрия будет делать дальше – пойдет обжаловать это решение или наконец займется делом, пока неизвестно. Известно лишь, что время уходит. И даже при наличии проектной документации успеть до конца года провести торги и закончить работы по берегукреплению задача не из легких.Впрочем, традиции долгостроя никто не отменял. Но это уже тема для других судебных разбирательств.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»