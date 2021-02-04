В Улан-Удэ расследуется дело о крупной контрабанде леса

К вывозу с территории России были заявлены пиломатериалы рыночной стоимостью 2,8 млн рублей с поддельными документами





В Бурятии возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов в крупном размере, совершенной организованной группой, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Бурятской транспортной прокуратурой совместно с Бурятской таможней, республиканским управлением ФСБ проведена проверка исполнения законодательства в сфере оборота лесоматериалов в одном из пунктов приема и отгрузки древесины, расположенном в Улан-Удэ. Установлено, что владелец пункта приема и отгрузки древесины, являясь участником внешнеэкономической деятельности, регулярно производит поставки лесоматериалов за границу. В январе 2021 года он подал в таможенный орган декларации на товары, в которых к вывозу с территории России были заявлены пиломатериалы объемом 291 кубометров рыночной стоимостью 2,8 миллиона рублей.



Декларант в качестве подтверждения законности происхождения лесоматериалов предоставил документы о покупке древесины у индивидуального предпринимателя, который фактически данные лесоматериалы ему не поставлял, а лишь продал соответствующие документы.



Материалы проверки прокуратурой направлены в таможенный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по указанным фактам. По результатам их рассмотрения начальником Бурятской таможни возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.



Фото: Бурятская таможня







