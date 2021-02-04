В Улан-Удэ ищут двух девочек-подростков

Они ушли из поселка Энергетик еще 2 февраля и до сих пор не вернулись

Приметы Белоусовой: европейской внешности, рост 175 см., худощавого телосложения. Была одета: шапка черного цвета, куртка бежевого цвета, джинсы синего цвета, ботинки бежевого цвета.







Приметы Беспальчук: европейской внешности, рост 165-168 см., худощавого телосложения. Была одета: шапка черного цвета, куртка синего цвета, ботинки черного цвета.







В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетних Дарью Белоусову 2007 г.р. и Диану Беспальчук 2006 г.р., которые днем 2 февраля ушли из поселка Энергетик и до настоящего времени не вернулись, сообщили в МВД по Бурятии.При наличии какой-либо информации о пропавших или их местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 430202, 89503887999 или 102(112).Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии