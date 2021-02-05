Прокуратура Бурятии обнаружила коррупционные нарушения в Роспотребнадзоре

Сотрудники ведомства сдавали недостоверные декларации о доходах







Прокуратура Бурятии проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции в Управлении Роспотребнадзора по РБ.

«Установлено, что служащими ведомства представлены недостоверные и неполные сведения о доходах, имуществе, а также об открытых в кредитных организациях счетах. Кадровой службой Управления ненадлежащим образом проводилась работа по выявлению явных ошибок и технических опечаток в справках, не принимались меры к истребованию подтверждающей информации. В одном случае не инициировано осуществление контроля за соответствием расходов государственного служащего его доходам», - рассказали в надзорном ведомстве.Кроме того, в ведомстве длительное время не приводились в соответствие с законодательством должностные регламенты сотрудников, не обновлялась информация о противодействии коррупции на сайте.После представления прокурора Управление Роспотребнадзора приняло меры по устранению нарушений. К виновным применены меры дисциплинарного воздействия.Фото: «Номер один»