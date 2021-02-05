Комитет мэрии Улан-Удэ проигнорировал обращение горожан

Жителей интересовал вопрос по ремонту дороги





Прокуратура Бурятии по жалобе жителя Улан-Удэ проверила Комитет по строительству администрации города. Предметом проверки стало соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

«Установлено, что в учреждение поступило заявление жителей многоквартирного дома 115-го микрорайона Улан-Удэ по вопросу ремонта автомобильной дороги. Вопреки федеральному закону должностными лицами комитета не обеспечено объективное, всестороннее рассмотрение заявление, ответ гражданам не направлен», рассказали в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор района внес председателю комитета представление, по результатам рассмотрения которого жителям микрорайона дан ответ.За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан должностное лицо комитета привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 5 тысяч рублей.Фото: «Номер один»