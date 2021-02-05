В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 31 263

Динамика пандемии в республике позволяет проявлять сдержанный оптимизм



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 31 263. Это на 134 случая больше, чем было в четверг, 54% (16 610) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 676 человек, один - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 134 новых случаев коронавируса: 105 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 790 человек.



В стационарах получают лечение 953 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 665. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 34 пациента (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.



Амбулаторное лечение проходит 901 пациент с COVID-19, наблюдается 573 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 28 733 (+153) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 542 койки, занято – 953, свободно – 589 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 373 человек, с нарастающим итогом – 800 831 человек.



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