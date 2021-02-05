В Бурятии задержаны «инструментальные» воры

Двое молодых людей ходили по селу, примечали дома без хозяев и проникали в гаражи



В полицию Прибайкальского района Бурятии поступило заявление от 58-летнего жителя райцентра Турунтаево. Мужчина рассказал, что неизвестные проникли ночью в гараж, откуда из автомобиля похитили мотобур. Ущерб составил 17 тысяч рублей.



Позже в полицию обратились еще два сельчанина, у которых той же ночью из гаражей похищено имущество (шуруповерт, бензопилы и другие строительные инструменты). Общий превысил 67 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции подозреваемые задержаны. Ими оказались двое 19-летних жителя села Турунтаево.



Следствием установлено, что ночью злоумышленники намеренно ходили по улицам села с целью совершения противоправного деяния. Примечая дома, где нет собаки, не горит свет или не убран снег, молодые люди проникали в гаражи и похищали имущество. Все похищенное они складировали в доме одного из них, планируя позже сбыть.



Похищенное изъято полицейскими и возвращено владельцам.



Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Полицейскими устанавливается причастность молодых людей к аналогичным кражам.



Отметим, злоумышленники ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, не трудоустроены.



Фото: МВД по Бурятии



