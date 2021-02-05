05.02.2021
В Бурятии задержаны «инструментальные» воры

В Бурятии задержаны «инструментальные» воры

Двое молодых людей ходили по селу, примечали дома без хозяев и проникали в гаражи

В полицию Прибайкальского района Бурятии поступило заявление от 58-летнего жителя райцентра Турунтаево. Мужчина рассказал, что неизвестные проникли ночью в гараж, откуда из автомобиля похитили мотобур. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Позже в полицию обратились еще два сельчанина, у которых той же ночью из гаражей похищено имущество (шуруповерт, бензопилы и другие строительные инструменты). Общий превысил  67 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции подозреваемые задержаны. Ими оказались двое 19-летних жителя села Турунтаево.

Следствием установлено, что ночью злоумышленники намеренно ходили по улицам села с целью совершения противоправного деяния. Примечая дома, где нет собаки, не горит свет или не убран снег, молодые люди проникали в гаражи и похищали имущество. Все похищенное они складировали в доме одного из них, планируя позже сбыть.

Похищенное изъято полицейскими и возвращено владельцам.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Полицейскими устанавливается причастность молодых людей к аналогичным кражам.

Отметим, злоумышленники ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, не трудоустроены.

Фото: МВД по Бурятии

преступность кражи задержание
^