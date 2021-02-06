Жители Бурятии дарят еду нуждающимся землякам

В республике уже два года существует движение фудшеринг

В Бурятии уже два года существует движение фудшеринг – добровольцы делятся излишками еды с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации. В основном люди передают продукты через группы в социальных сетях. Впрочем, есть и те, кто злоупотребляет добротой людей. В подробностях относительно новой для республики тенденции разбирался «Номер один».Группа «Отдам продукты даром. Улан-Удэ» начала работу в январе 2019 года. Сейчас в ней состоит более 3 тыс. участников. Основатель группы Андрей Алексеев говорит, что после новогодних каникул у его семьи остались два новогодних подарка и он решил поделиться с теми, кому они будут нужны.- Ребята, спасите. Конфетки, шоколадки - у меня их целый пакет с Нового года остался. Лучше будет, если для детишек возьмете (своих, соседских - без разницы), лишь бы кто-то в нем реально нуждался, все вопросы в комментариях. Срок годности, целостность нормальные, - написал Андрей в группе в январе 2019 года.Желающие забрать сладости нашлись быстро. Вскоре выкладывать объявления о передаче продуктов в дар начали и другие люди.За два года Андрей вместе с друзьями провел несколько благотворительных акций.- Вместе с друзьями мы закупаем продукты или выкладываем в группе объявление с просьбой поделиться чем-то конкретным. В начале сентября 2019 года раздавали картошку. Благодаря участникам группы удалось собрать 10 тыс. рублей, на них мы закупили картофель. Кто-то привозил свой картофель, а также и другие овощи: огурцы, тыквы, патиссоны. Тогда нам удалось помочь 20 семьям: всем раздали по мешку картошки, - говорит Андрей.Всем семьям Андрей и его друзья-волонтеры доставили овощи бесплатно. Помимо продуктов, собирают и раздают нуждающимся одежду и обувь, как для детей, так и для взрослых.К благотворительным акциям присоединился и брат Андрея, у него свое кафе. Периодически мужчина делится с нуждающимися пловом и другими готовыми блюдами. Так, в конце декабря 2019 года ресторатор накормил пловом 21 семью.В ноябре 2020 года Андрей делился с нуждающимися мукой.- Есть 20 килограммов муки, хочу раздать по два на семью, только для тех, кто реально нуждается. Кому нужно, пишите в личные сообщения. Халявщиков и людей с фейковыми страницами просьба не беспокоить, - обращался Андрей к участникам сообщества.У нас возник вопрос, каким образом Андрей Алексеев решает, кому помогать, а кому нет, как различает действительно нуждающихся людей и халявщиков.- Многих многодетных матерей мы знаем лично, они сообщают нам имена и адреса тех, кто нуждается, - поясняет наш собеседник.Тем не менее пользователи группы «Отдам продукты даром. Улан-Удэ» пишут, что некоторые пользуются добротой молодых людей и лишают возможности помочь тем, кому действительно не хватает денег на еду.- Люди любят поесть на халяву, в семье работают и муж, и жена, при этом получают пособия. Те, кто на самом деле нуждается, остаются зачастую без ничего. Подарки, вещи даром, продукты просят одни и те же и вполне состоятельные, - пишет в группе одна из участниц.В декабре 2020 года Андрей и его друзья провели очередную благотворительную акцию – собрали для многодетных семей и матерей-одиночек 15 сладких подарков, а также ноутбук, нетбук и системный блок.Участники группы не скупятся на слова благодарности для Андрея и его сподвижников.- Хочу сказать огромное спасибо администратору группы Андрею за огромный подарок для ребенка, а именно нетбук. Теперь мы сможем заниматься без всяких ограничений. Спасибо, что пришли на помощь, - написала женщина.В России, согласно данным Росстата, количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума составляет около 20 млн человек. В Бурятии за чертой бедности живет каждый пятый житель республики.При этом ежегодно в России образуется около 17 млн тонн пищевых отходов. Если добавить потери, образующиеся в цепочке поставок, включая сельхозпроизводство, переработку, логистику и хранение, общий объем потерь — 42 млн тонн в год. Решить эту проблему и помочь малоимущим мог бы фудшеринг. Тем не менее в Бурятии это движение мало распространено.Самая крупная группа в соцсети «Фудшеринг. Отдам даром еду» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга насчитывает всего 72 тыс. участников.«Фудшеринг - проект по спасению еды от утилизации в Санкт-Петербурге и Москве, направленный на сохранение ресурсов нашей планеты и во имя борьбы с перепотреблением. Предлагая в этой группе продукты, вы помогаете спасать мир от перепроизводства и приближаетесь к экологически сохранному образу жизни. Забирая продукты в проекте «Фудшеринг», вы делаете значимый шаг на пути к независимости от системы безумного потребления. Вы не останетесь голодным. Еда - это право, не будем платить за право жить», - гласит описание сообщества.Участники группы предлагают забрать даром хлеб, крупы, фрукты, овощи, салаты и многое другое. Также сообщество предлагает бесплатные обеды от партнеров.Однако на поток движение не поставлено. Это и немудрено - в настоящее время производителям и розничным предприятиям выгоднее отправлять продовольствие с истекающим сроком годности на свалки, чем передавать фондам или малоимущим, уплачивая от ее стоимости 20% налога на прибыль и обратный НДС в 20%.Передача такой продукции нуждающимся напрямую компаниями и при помощи банков еды является распространенным явлением во многих странах мира.В России, по оценкам Фонда продовольствия «Русь», спасение от уничтожения хотя бы 1,2 млн тонн продуктов в год позволит помогать 18 млн нуждающихся (пять килограммов продуктов на человека в месяц).Год назад депутаты Госдумы разработали проект поправок к Налоговому кодексу, призванный освободить от уплаты подоходного налога и НДС юридических лиц, передающих на благотворительность продукты питания. Однако о переданных правительству поправках ничего не слышно и судьба их не известна.Пока же набирающая обороты тенденция держится лишь на энтузиазме неравнодушных людей. В том числе и в Бурятии. Впрочем, сам факт, что движение дошло до республики и развивается, безусловно, внушает оптимизм.Лариса Ситник, «Номер один».Фото: vk.com