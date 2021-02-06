Человек и собака

Почему не разрешается проблема ежегодного нападения псов на людей?



Эта зима в очередной раз вынесла на поверхность остросоциальную проблему – как быть с собаками, стаями нападающими на людей? Одни призывают немедленно расстрелять всех собак в городе (часть из них приступают к самосуду), другие защищают попранные права животных на жизнь. По мнению ученых, этот конфликт с каждым годом лишь расширяется и усложняется. Дело в том, что общество не понимает корня проблемы. О том, можно ли разрешить этот конфликт, мы поговорили с кандидатом психологических наук Игорем Бадиевым.



Застарелый конфликт



- Игорь Валерьевич, сегодня в городе сложилась сложная обстановка: собаки нападают на людей, а люди - на собак. Почему не удается решить эту проблему?



- Оговорюсь, я не буду вещать о собаках и об отношении к ним. Мы поговорим о текущем социальном конфликте, обострившемся в связи с последними нападениями псов на людей. Сразу дисклеймер – я в принципе не могу определить, кто прав, а кто виноват, у меня нет готового разрешения этой ситуации. Все, что могу сейчас сделать, это проанализировать и разобрать текущую ситуацию с позиций науки конфликтологии. Возможно, этот анализ поможет кому-то разобраться в ситуации.



Начну с того, что конфликт, связанный с животными и отношением к ним, тянется не одно десятилетие не только у нас, но и во всем мире. Он вспыхивает вновь и вновь в связи с разными инцидентами: то связан с нападением собак на людей, то людей на собак. Помните, в прошлом году было много гневных сообщений о незаконном отстреле собак. Попробуем проанализировать эту ситуацию.



У любого конфликта можно выделить пять обязательных структурных элементов. Это предмет конфликта, конфликтующие стороны, объективная конфликтная ситуация, субъективное представление сторон о ней и конфликтное взаимодействие (те действия, что осуществляют стороны).



Кто же у нас сейчас представляет конфликтующие стороны? Уже на этом этапе мы видим, что это конфликт не двух групп граждан, их больше. Первая группа – горожане, обеспокоенные безопасностью себя и своих детей в связи с большим количеством бесконтрольных бродячих животных. Традиционно в этом конфликте участвует группа, обозначаемая как зоозащитники – люди, защищающие права животных. Интересно, что в прошлом году эти две группы были наиболее активны. В этом году у нас появилась еще одна группа, затронутая этим конфликтом, - владельцы собак. Четвертая сторона – администрация города, на которую возложена обязанность контроля за безнадзорными животными.



Итак, мы видим как минимум четыре стороны конфликта, это увеличение свидетельствует о том, что происходит трансформация и расширение старого конфликта.



- Показывает ли это, что конфликт меняет характер?



- Это говорит о том, что противоречия не разрешаются, они еще больше обостряются. И в них оказываются втянуты все большие ресурсы. По сути, обстановка становится все более и более накаленной.



В чем камень преткновения?



Между каждой из этих сторон имеются свои собственные противоречия. Если упростить, выделить только две конфликтующие стороны, то у нас получится шесть линеек конфликта: обеспокоенные горожане - против зоозащитников; горожане - против владельцев собак; жители города - против администрации. Далее зоозащитники - против собственников псов и против администрации, хозяева собак - против администрации. Итого получается шесть локальных конфликтных ситуаций.



Теперь нам необходимо определить, в чем заключается сама конфликтная ситуация. Описывать ее нет надобности, мы все прекрасно знаем, что сейчас происходит. Идут нападения собак на людей и людей на псов. В шести этих парах происходят очень активные взаимные обвинения. Здесь можно проследить, как стороны по-разному смотрят на эту конфликтную ситуацию.



Самый главный вопрос, который здесь возникает с точки зрения конфликтологии – а что является предметом конфликта? Камнем преткновения в этой ситуации? Напомню, что по предмету конфликта выделяют материальные конфликты (когда делятся материальные вещи и ценности), статусно-ролевые (когда стороны делят социальное положение или имеют разное представление о том, кто и что должен делать, за что отвечать) и ценностные конфликты (противоречия относительно собственных ценностей).



Очень легко договориться по конфликтам, связанным с обладанием материальными ценностями. Достаточно хорошо разрешаются статусно-ролевые конфликты. Ценностные конфликты наиболее острые и трудноразрешимые.



- Ввиду чего?



- Ввиду того, что противоречия касаются не просто материальных вещей или конкретного поведения, а это разные представления о том, что ценно, а что нет, что важно, а что не очень.



Если смотреть на текущий конфликт в целом, то в нем можно увидеть и элементы материального конфликта (вопросы о том, за чей счет собаки должны прививаться и стерилизоваться), и статусно-ролевого (кто должен смотреть за теми или иными собаками и отвечать за них), но эти локальные вещи достаточно хорошо разрешаемы. Предпринимаемые сейчас меры направлены на разрешение именно этих противоречий. Обсуждения идут как раз по данным вопросам: какие сделать штрафы, откуда найти средства на строительство приютов для собак, как усилить патрули и так далее.



Этическая дилемма



По моим наблюдениям, сейчас не затрагивается самый главный камень преткновения, лежащий в основе всего этого противоречия, – ценностный конфликт: конфликт ценности жизни и здоровья человека и ценности жизни и здоровья животного.



Если мы попытаемся посмотреть на источник противоречия, приводящий к конфликтным столкновениям и разногласиям, то увидим, что у разных групп людей разнятся представления о ценности жизни животного.



Этот вопрос не только не обсуждается, он даже на повестку не вносится, поскольку очень сложный. Однако без поднятия этого вопроса, без понимания существующего противоречия остается непонимание и недоумение одной стороны к действиям другой. В результате конфликт не может быть разрешен. Поэтому он живет своей жизнью, периодически затухает, вспыхивает вновь, затягивается и расширяется, трансформируется, но продолжает существовать уже не одно десятилетие.



Ведь вопрос о животных возникает ежегодно. Зимой собаки пытаются выживать, сочувствующие люди, у которых ценность жизни животных высока, пытаются им помогать. Для других ценность жизни животного не так высока или она противопоставляется жизни и здоровью человека, поэтому эти действия вызывают у них как минимум недоумение. В итоге один человек не может понять, как можно пройти мимо голодных глаз замерзающей собаки, а другому неясно, как эти люди не понимают, что, подкармливая собак, они создают угрозу для создания своры, нападающей потом на людей.



- Известно, что существуют различия в понимании ценности жизни животного у сельских и городских жителей. Но в остальном, кажется, этот вопрос относится к категории морали?



- Ценности достаточно индивидуальны. Относительно вопроса ценности жизни животного у нас пока нет общественного договора. В результате получается разрыв между законодательной базой и ценностной и этической общественной базой для этого законодательства. То есть есть закон о гуманном отношении к животным, но нет общественного согласия по этому поводу.



Причем здесь вопрос достаточно тонкий – общество в целом согласно, что жестокое отношение к животным недопустимо, истязать животное неправильно и как минимум аморально. Однако когда животное становится потенциальной или реальной угрозой для человека, то здесь встает этическая дилемма: животных убивать нельзя, но если они угрожают людям - то можно или все-таки нельзя, несмотря на угрозу, или нужно применять какие-то другие средства для обеспечения безопасности? Эту сложную этическую дилемму каждый человек решает по-своему. Но это то, что решается вне обсуждаемого поля, каждый сам за себя. У нас нет площадки для такого обсуждения.



Стратегия «выигрыш-выигрыш»



Этот вопрос будет возникать постоянно, поскольку те действия, что предпринимаются администрацией, хозяевами собак, зоозащитниками или просто обеспокоенными гражданами, в итоге всегда будут получать этическую и моральную оценку с различных ценностных позиций. В итоге будет раздрай.



- Как можно разрешить этот ценностный конфликт?



- Необходимо выработать общее понимание проблемы. В этом плане основанием для разрешения любого конфликта является наличие у конфликтующих сторон общих интересов в этой конфликтной ситуации. То есть какие потребности и интересы лежат у конфликтующих за теми или иными требованиями, претензиями, предъявляемыми ими другим сторонам. И когда на поверхность вынимаются эти общие интересы, когда стороны понимают, что они заинтересованы в одном и том же, но делают это по-разному, тогда у них есть возможность разрешить конфликтную ситуацию таким образом, чтобы были учтены интересы всех сторон без ущерба для кого-либо. Применить стратегию сотрудничества в конфликте «выигрыш-выигрыш».



Мне кажется, что такие общие интересы у всех конфликтующих сторон сейчас есть. Единственное, они не выражены, не высказаны. Они лежат в одной области безопасности, благополучия и ценности жизни. Понимание общности интересов позволяет разрешать конфликтные ситуации, прилагать максимум усилий для поиска консенсуса.



- Реально ли нам всем добраться до сути?



- Реально. Когда происходят активные общественные обсуждения. Но, к сожалению, их нет. Обсуждения у нас сводятся к ругани в соцсетях, но это не обсуждения, а элементы конфликтного взаимодействия, когда отсутствует взаимодействие с другими сторонами. А пока нет площадки для обсуждения этого вопроса с разных позиций, нет и решения конфликта.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу:

Фото: pixabay.com

Эта зима в очередной раз вынесла на поверхность остросоциальную проблему – как быть с собаками, стаями нападающими на людей? Одни призывают немедленно расстрелять всех собак в городе (часть из них приступают к самосуду), другие защищают попранные права животных на жизнь. По мнению ученых, этот конфликт с каждым годом лишь расширяется и усложняется. Дело в том, что общество не понимает корня проблемы. О том, можно ли разрешить этот конфликт, мы поговорили с кандидатом психологических наук Игорем Бадиевым.- Оговорюсь, я не буду вещать о собаках и об отношении к ним. Мы поговорим о текущем социальном конфликте, обострившемся в связи с последними нападениями псов на людей. Сразу дисклеймер – я в принципе не могу определить, кто прав, а кто виноват, у меня нет готового разрешения этой ситуации. Все, что могу сейчас сделать, это проанализировать и разобрать текущую ситуацию с позиций науки конфликтологии. Возможно, этот анализ поможет кому-то разобраться в ситуации.Начну с того, что конфликт, связанный с животными и отношением к ним, тянется не одно десятилетие не только у нас, но и во всем мире. Он вспыхивает вновь и вновь в связи с разными инцидентами: то связан с нападением собак на людей, то людей на собак. Помните, в прошлом году было много гневных сообщений о незаконном отстреле собак. Попробуем проанализировать эту ситуацию.У любого конфликта можно выделить пять обязательных структурных элементов. Это предмет конфликта, конфликтующие стороны, объективная конфликтная ситуация, субъективное представление сторон о ней и конфликтное взаимодействие (те действия, что осуществляют стороны).Кто же у нас сейчас представляет конфликтующие стороны? Уже на этом этапе мы видим, что это конфликт не двух групп граждан, их больше. Первая группа – горожане, обеспокоенные безопасностью себя и своих детей в связи с большим количеством бесконтрольных бродячих животных. Традиционно в этом конфликте участвует группа, обозначаемая как зоозащитники – люди, защищающие права животных. Интересно, что в прошлом году эти две группы были наиболее активны. В этом году у нас появилась еще одна группа, затронутая этим конфликтом, - владельцы собак. Четвертая сторона – администрация города, на которую возложена обязанность контроля за безнадзорными животными.Итак, мы видим как минимум четыре стороны конфликта, это увеличение свидетельствует о том, что происходит трансформация и расширение старого конфликта.- Это говорит о том, что противоречия не разрешаются, они еще больше обостряются. И в них оказываются втянуты все большие ресурсы. По сути, обстановка становится все более и более накаленной.Между каждой из этих сторон имеются свои собственные противоречия. Если упростить, выделить только две конфликтующие стороны, то у нас получится шесть линеек конфликта: обеспокоенные горожане - против зоозащитников; горожане - против владельцев собак; жители города - против администрации. Далее зоозащитники - против собственников псов и против администрации, хозяева собак - против администрации. Итого получается шесть локальных конфликтных ситуаций.Теперь нам необходимо определить, в чем заключается сама конфликтная ситуация. Описывать ее нет надобности, мы все прекрасно знаем, что сейчас происходит. Идут нападения собак на людей и людей на псов. В шести этих парах происходят очень активные взаимные обвинения. Здесь можно проследить, как стороны по-разному смотрят на эту конфликтную ситуацию.Самый главный вопрос, который здесь возникает с точки зрения конфликтологии – а что является предметом конфликта? Камнем преткновения в этой ситуации? Напомню, что по предмету конфликта выделяют материальные конфликты (когда делятся материальные вещи и ценности), статусно-ролевые (когда стороны делят социальное положение или имеют разное представление о том, кто и что должен делать, за что отвечать) и ценностные конфликты (противоречия относительно собственных ценностей).Очень легко договориться по конфликтам, связанным с обладанием материальными ценностями. Достаточно хорошо разрешаются статусно-ролевые конфликты. Ценностные конфликты наиболее острые и трудноразрешимые.- Ввиду того, что противоречия касаются не просто материальных вещей или конкретного поведения, а это разные представления о том, что ценно, а что нет, что важно, а что не очень.Если смотреть на текущий конфликт в целом, то в нем можно увидеть и элементы материального конфликта (вопросы о том, за чей счет собаки должны прививаться и стерилизоваться), и статусно-ролевого (кто должен смотреть за теми или иными собаками и отвечать за них), но эти локальные вещи достаточно хорошо разрешаемы. Предпринимаемые сейчас меры направлены на разрешение именно этих противоречий. Обсуждения идут как раз по данным вопросам: какие сделать штрафы, откуда найти средства на строительство приютов для собак, как усилить патрули и так далее.По моим наблюдениям, сейчас не затрагивается самый главный камень преткновения, лежащий в основе всего этого противоречия, – ценностный конфликт: конфликт ценности жизни и здоровья человека и ценности жизни и здоровья животного.Если мы попытаемся посмотреть на источник противоречия, приводящий к конфликтным столкновениям и разногласиям, то увидим, что у разных групп людей разнятся представления о ценности жизни животного.Этот вопрос не только не обсуждается, он даже на повестку не вносится, поскольку очень сложный. Однако без поднятия этого вопроса, без понимания существующего противоречия остается непонимание и недоумение одной стороны к действиям другой. В результате конфликт не может быть разрешен. Поэтому он живет своей жизнью, периодически затухает, вспыхивает вновь, затягивается и расширяется, трансформируется, но продолжает существовать уже не одно десятилетие.Ведь вопрос о животных возникает ежегодно. Зимой собаки пытаются выживать, сочувствующие люди, у которых ценность жизни животных высока, пытаются им помогать. Для других ценность жизни животного не так высока или она противопоставляется жизни и здоровью человека, поэтому эти действия вызывают у них как минимум недоумение. В итоге один человек не может понять, как можно пройти мимо голодных глаз замерзающей собаки, а другому неясно, как эти люди не понимают, что, подкармливая собак, они создают угрозу для создания своры, нападающей потом на людей.- Ценности достаточно индивидуальны. Относительно вопроса ценности жизни животного у нас пока нет общественного договора. В результате получается разрыв между законодательной базой и ценностной и этической общественной базой для этого законодательства. То есть есть закон о гуманном отношении к животным, но нет общественного согласия по этому поводу.Причем здесь вопрос достаточно тонкий – общество в целом согласно, что жестокое отношение к животным недопустимо, истязать животное неправильно и как минимум аморально. Однако когда животное становится потенциальной или реальной угрозой для человека, то здесь встает этическая дилемма: животных убивать нельзя, но если они угрожают людям - то можно или все-таки нельзя, несмотря на угрозу, или нужно применять какие-то другие средства для обеспечения безопасности? Эту сложную этическую дилемму каждый человек решает по-своему. Но это то, что решается вне обсуждаемого поля, каждый сам за себя. У нас нет площадки для такого обсуждения.Этот вопрос будет возникать постоянно, поскольку те действия, что предпринимаются администрацией, хозяевами собак, зоозащитниками или просто обеспокоенными гражданами, в итоге всегда будут получать этическую и моральную оценку с различных ценностных позиций. В итоге будет раздрай.- Необходимо выработать общее понимание проблемы. В этом плане основанием для разрешения любого конфликта является наличие у конфликтующих сторон общих интересов в этой конфликтной ситуации. То есть какие потребности и интересы лежат у конфликтующих за теми или иными требованиями, претензиями, предъявляемыми ими другим сторонам. И когда на поверхность вынимаются эти общие интересы, когда стороны понимают, что они заинтересованы в одном и том же, но делают это по-разному, тогда у них есть возможность разрешить конфликтную ситуацию таким образом, чтобы были учтены интересы всех сторон без ущерба для кого-либо. Применить стратегию сотрудничества в конфликте «выигрыш-выигрыш».Мне кажется, что такие общие интересы у всех конфликтующих сторон сейчас есть. Единственное, они не выражены, не высказаны. Они лежат в одной области безопасности, благополучия и ценности жизни. Понимание общности интересов позволяет разрешать конфликтные ситуации, прилагать максимум усилий для поиска консенсуса.- Реально. Когда происходят активные общественные обсуждения. Но, к сожалению, их нет. Обсуждения у нас сводятся к ругани в соцсетях, но это не обсуждения, а элементы конфликтного взаимодействия, когда отсутствует взаимодействие с другими сторонами. А пока нет площадки для обсуждения этого вопроса с разных позиций, нет и решения конфликта.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com