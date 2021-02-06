Незрячий мальчик из Бурятии покоряет страну

Александр Халмактанов пишет музыку, создает стиральную машину-робот и занимается программированием



Мало что отличает этого рослого мальчика-подростка от сверстников. Александр всерьез увлекается программированием, владеет английским и немецким языками, умеет конструировать различные механизмы, великолепно играет на фортепиано, причем занимает первые места в музыкальных конкурсах. Единственное, все это Саша делает на ощупь – мальчик с рождения практически ничего не видит.



Паскаль и виртуальный помощник



В скромной квартире, где живет Александр Халмактанов с мамой, только необходимые вещи - синтезатор, ноутбук, рабочий стол с книгами и учебниками. Анна Алексеевна вынуждена снимать жилье поближе к учебе сына - единственной в республике специальной школе-интернату № 62 для слепых и слабовидящих детей и Детской школе искусств № 3. Эта хрупкая женщина посвятила всю свою жизнь всестороннему развитию сына. Сколько сил ей это стоило, только богу известно, ведь она воспитывает Сашу одна. В школы и на кружки Анна Алексеевна всегда сопровождает сына, мама не выпускает сына на улицу одного – боится.



Приятный мужской голос произносит «здравствуйте», и из зала показывается Александр, тонкий высокий подросток. Стесняясь, он сразу садится к столу за свой ноутбук, который начинает разговаривать с мальчиком, будто живой.



- Это «говорит» программа невизуального доступа NVDA, - успокаивает Саша. Невидимый виртуальный помощник позволяет людям с нарушениями зрения работать за компьютером, не видя клавиатуры.



- Программу невизуального доступа мне установили на ноутбук дяди в 2013 году, это был толчок, старт к изучению компьютера, - улыбаясь, вспоминает Саша. – Когда у меня появился ноутбук, помню, просидел целых 12 часов, изучая каждую кнопочку. После этого освоил английскую клавиатуру, открыл для себя Интернет. До того времени я считал, что и сенсорные смартфоны тоже незрячим людям недоступны, пользовался простым кнопочным, «неговорящим» телефоном.



Компьютер настолько захватил Сашу, что он занялся программированием. Первые шаги в этом направлении мальчик сделал, когда мама отдала его в Центр информационных технологий. Здесь Саша под руководством преподавателя Анатолия Дульского начал с изучения языка программирования паскаль, писал сначала простенькие программки: «Калькулятор», «Календарь», затем создал игру «Морской бой».



- Сейчас я уже самостоятельно программирую, благо в паскале очень хорошая справка. Моя мечта – создать такую музыкальную программу, которая помогала бы читать ноты, аппликатуру, знаки. Был у меня горький опыт: скачал ноты «Битлз» Girl, но программа не смогла их прочесть, - делится Саша.



Любимый Бах



Однако первой и самой главной страстью в жизни Александра стала музыка. Еще в младенчестве он часами мог слушать произведения Моцарта в детской обработке – мама знала, что классическая музыка благотворно влияет на развитие детей. В пять лет у Саши появился синтезатор – настоящий, пятиактавный. Не зная нотной грамоты, мальчик экспериментировал, переключал тональности, играл на слух. Казалось бы, все это несерьезно, но мама вовремя разглядела талант сына и отдала его в музыкальную школу.



Вот уже восемь лет Саша учится в Детской школе искусств № 3 по специальности «фортепиано». Обучением мальчика занимается Елена Ивановна Красикова - заслуженный работник культуры РБ, именитый педагог, разработавшая свою программу обучения детей с проблемами зрения. Именно она была преподавателем знаменитого Дмитрия Будникова – незрячего от рождения пианиста и композитора. Дима окончил ассистентуру Московской консерватории им. П. И. Чайковского и сейчас работает композитором, звукооператором в Москве.



- Мы с преподавателем пользуемся диктофоном, - разъясняет методику изучения музыкального материала Александр. - Елена Ивановна наговаривает на диктофон каждую ноту, каждый палец, говорит, с каким характером нужно нажимать на клавишу, описывает ритмический рисунок музыкального произведения. Затем учитель проигрывает пару тактов правой руки, потом левой, далее проигрывает материал в обе руки. Со стороны Елены Ивановны это огромный труд, за который ей отдельное «спасибо».



Саша признается, что среди всех композиторов ему ближе Иоганн Себастьян Бах.



- Мне интересно строгое, в какой-то мере аскетичное звучание его произведений. Это не сентиментальность 20 века, это что-то выше, гармоничнее, - признается юный музыкант.

Сегодня Александр Халмактанов – участник и лауреат многочисленных музыкальных конкурсов. Сначала это были внутришкольные мероприятия, затем городские. В апреле 2017 года Саша стал лауреатом первой степени в республиканском конкурсе «Навстречу найдалу» («найдал» – «надежда» в переводе с бурятского). В мае 2018 года он принял участие в фестивале «Шаг навстречу», проходившем в Санкт-Петербурге. Взял Гран-при международного конкурса «Юные дарования России». В декабре 2020 года молодой человек стал лауреатом Государственной премии Республики Бурятия в области поддержки талантливой молодежи.



Молодой голос главы



Два года назад на одном из городских конкурсов талантливого музыканта наградил глава Бурятии Алексей Цыденов. Далее знакомство продолжилось, когда Алексей Самбуевич приезжал с рабочим визитом в школу-интернат, где учатся детки с нарушениями зрения. А недавно глава республики пригласил музыканта вместе с мамой к себе в гости.



Об этой встрече Алексей Цыденов написал на своей страничке в инстаграме: «Встретился с удивительным парнем - @aleksandrkhalmaktanov. Он с детства не видит. Но при этом знает два языка: английский и немецкий, программирует на языке паскаль… играет на пианино. Полон планов и стремлений. Дай бог, чтобы в жизни у него все получилось. Он сам и его мама делают для этого все, что могут. И даже больше. Очень сильные люди. Друзья, подпишитесь на его аккаунт, пусть так они почувствуют нашу поддержку».



- До встречи с Алексеем Самбуевичем думал, что у него резкий, главенствующий, строгий голос. Но когда он заговорил, я обрадовался и в то же время удивился, какой молодой у него голос. Встреча с ним оставила у меня исключительно положительные эмоции, - делится Саша.



Несмотря на свое заболевание, Саша – оптимист. Он отчетливо понимает, чем отличается от остальных детей, но относится к этому философски. Тонкий ум и душевная доброта позволяют ему не сгибаться, если кто-то за спиной говорит неприятные вещи.



- В четвертом классе мы с друзьями и воспитателем пошли играть на детскую площадку, расположенную вне школы, - рассказывает Саша. - Там бегали другие дети, и один из них сказал что-то негативное в наш адрес, дескать, опять слепые пришли. Я особо не обратил на это внимания, но подумал: «вырастешь - поймешь». Среди взрослых такой реакции на слабовидящих меньше. Бывает, слышишь что-то подобное в транспорте, но стараюсь не обращать на это внимание. Как говорится, не поймешь старика, пока сам не состаришься. Так что я отпускаю их с богом – придет время, поймут.



Саша практически ничего не видит с рождения. У него совсем немного присутствует остаточное зрение: мальчик может различить некоторые цвета, светло или темно вокруг. Не так давно он перенес очередную операцию на глазах, пока его состояние не вызывает у врачей опасений.



«Мечтаю помогать людям»



Особое место в жизни Саши занимает робототехника. Живой интерес мальчишки с малых лет вызывает механика. В 2017 году он обучался в клубе робототехники «Роботрек», его тренером-наставником был Чингис Эрдэмович Цыренов. За все время занятий Саша сконструировал множество интересных программируемых и непрограммируемых роботов и механизмов. Среди них бамперная машина, мельница, подъемный кран, лифтовый механизм, катапульта, электрическая зубная щетка, биплан, стиральная машина, электроудочка, программируемый маятник, миксер.



- Моя любимая сборка – это стиральная машина, - с радостью рассказывает Саша. - Любимая, потому что веселая получилась. Помню, я загрузил внутрь машинки детальки, условно говоря, белье для стирки. Защелка на машинке не была предусмотрена. Как только мы запустили агрегат, мало того что дверь открылась, но в процессе работы вылетело все «белье», барабан слетел с роутера. Чингис Эрдэмович тогда шутя заметил: «Пора стиралку сдавать в ремонт по гарантии».



Однако сейчас все силы Саша направляет на подготовку к будущим экзаменам в школе-интернате. Саша учится хорошо, среди общеобразовательных предметов помимо информатики ему особенно нравится география, а еще русский язык - он может пригодиться в будущем: Александр мечтает стать диктором.



- Все отмечают, что у меня красивый голос, - стесняясь, говорит Саша. – Я бы хотел озвучивать книги для незрячих людей. Вот уже несколько лет слушаю книги из онлайн-библиотеки AV3715. Это специальный сервис для незрячих и слабовидящих, здесь аудиокниги появляются практически ежедневно. Главное, он абсолютно бесплатный, в нем нет рекламы и лишнего мусора. Для того чтобы ею пользоваться, нужно пройти обязательную регистрацию, у нас это делается в Национальной библиотеке.



В качестве диктора мальчик мечтает реализовать в Улан-Удэ проект, который уже давно и успешно работает в Москве.



- В московском метро все сделано так, чтобы незрячими людям было удобно передвигаться. Там, например, по линии от конечной до центра города станции объявляет мужской голос (говорит Алексей Россошанский, диктор и актер), а от центра до окраины - женский голос Юлии Романовой-Кутьиной. По кольцевым линиям похожая система - по часовой звучит мужской голос, против часовой – женский. У нас, конечно, автобусы оснащены озвучиванием остановок, но такая система помогла бы не только незрячим, но и другим пассажирам, которые передвигающимся в транспорте по вечерам в темноте.



Александр всей душой хочет помогать людям. Какую выберет профессию, он пока и сам не знает. Ясно одно – этот мальчик с твердым характером и чистой душой обязательно добьется успеха и сделает мир лучше.



Любовь Ульянова, «Номер один».

Фото из архива А. Халмактанова

