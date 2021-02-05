В Улан-Удэ штрафуют за спущенные маски в транспорте



К ответственности привлекают и пассажиров, и водителей



В столице Бурятии сотрудники Минтранса и ГИБДД провели рейд по соблюдению масочного режима в автобусах и такси. Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, за 3 и 4 февраля мобильная группа проверила 10 автобусов, 5 такси и 117 граждан. Кроме профилактических бесед составлялись и протоколы об административном правонарушении.



Так, в автобусе маршрута № 132 ехал пассажир с опущенной вниз маской, то есть, маска фактически не защищала органы дыхания. В отношении этого пассажира и водителя, допустившего перевозку человека без средства индивидуальной защиты, составили административные протоколы. Кроме того, на нарушении попался водитель такси, который тоже пренебрёг маской при перевозке пассажира.



– Минтранс республики напоминает, что согласно указу главы Бурятии предусмотрен обязательный масочный режим в общественном транспорте и такси. Маски должны использовать без исключения все водители и пассажиры. При этом маска должна полностью закрывать органы дыхания, – отметили в министерстве.



Напомним, за нарушение масочного режима статьей 15.1 Закона РБ «Об административных правонарушениях» предусмотрены следующие штрафы: на граждан – от 500 рублей до 1500 рублей; на должностных лиц – от 2500 рублей до 7500 рублей; на юридических лиц – от 12500 рублей до 25 000 рублей.



Всего с начала 2021 года мобильные группы провели 10 рейдов, проверили 65 автобусов, 7 такси и 897 человек.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

