«Теперь ты моя рабыня»

В Бурятии все больше женщин попадают в сети домашних тиранов



Сейчас одна из главных тем светской хроники – истории бывших жен американского рок-певца Мэрилина Мэнсона, признавшихся в многолетних домашних издевательствах над ними. Но если истории звездных артистов для обычных людей это что-то далекое и не столь интересное, то сама по себе тема домашнего деспотизма, как выясняется, более чем близка нашим жителям. Как выясняется, в Бурятии женщин, страдающих от физического, а особенно от психологического насилия, очень много.



Жертвой может стать любая



Очередная история из жизни, опубликованная в паблике Аноним 03 взорвала Интернет. Девушка призналась, что десять лет была жертвой домашнего насилия.



- Многие думают, что драки и скандалы происходят в неблагополучных семьях, где злоупотребляют алкоголем и ведут асоциальный образ жизни. Это не так. Жертвой тирана может стать любая женщина, независимо от уровня дохода, образования и внешности. Поначалу тиран не будет бить или унижать: ему нужно, чтобы жертва расслабилась. У нас, например, были долгие прогулки под луной и разговоры по душам. Мой кавалер постоянно говорил, что его никто не понимает, детство у него было тяжелое, а юность вообще ужас. Типичный герой с разбитым сердцем, которое кто-то должен склеить. Он много врал об успешной карьере, деньгах, друзьях. Часто такие люди отрывают женщину от корней, увозят в другой город, заставляют побыстрее родить или уволиться с работы. Чтобы потом контролировать и манипулировать, - написала улан-удэнка в паблике.



Далее она подробно изложила события из своей личной жизни: постоянная критика со стороны мужа, унижения, агрессия и дикая ревность. Сообщение лайкнуло порядка 5 тыс. читателей. Немало было и комментариев, и бурных обсуждений наболевшей, вероятно, для многих женщин темы. С некоторыми из женщин, с трудом преодолевших сложный жизненный этап своей жизни, нам удалось побеседовать.



Ирина Самохина, успешная, привлекательная женщина, ныне руководитель одной из бизнес-компаний, - мать-одиночка. Она не похожа ни на жертву, ни тем более на человека, которого можно безнаказанно унижать. Но ее история, как под копирку, походит на многие другие.



- Я только-только развелась. За спиной многолетний брак, из которого вышла с сыном-первоклассником. Знакомство с Андреем произошло случайно, но очень ярко. Мы были оба очарованы друг другом, вскоре начался бурный роман. Я летала от счастья, ведь даже мечтать не могла о таком партнере. Внимательный, чуткий, заботливый, щедрый на комплименты. А сколько подарков и приятных сюрпризов, не говоря уже о ласковых СМС и стихах. Каждая женщина мечтает, чтобы ей уделяли столько внимания. Конечно, я таяла, а подруги все мне завидовали, - вспоминает Ирина.



Наедине с тем, кого боишься



Первые звоночки стали появляться постепенно, один за другим. Но женщина отгоняла от себя дурные мысли, мол, недостатки есть у всех, а мелкие конфликты – всего лишь притирка друг к другу.



- Андрей постоянно меня спрашивал, как я себя чувствую, голодна ли, не нужно ли чего мне. СМС-ки могли сыпаться на меня круглосуточно. Когда я была занята, то отвечала не сразу, а порой и вовсе говорила, что сейчас не могу говорить – дела. После чего дома последовал конфликт из-за смешного, по моему мнению, повода. Мол, я уделяю своему мужчине слишком мало внимания. Он послал мне столько-то СМС (указал даже точное количество), а я - всего ничего. Умилившись такому «обвинению», пообещала исправиться, но дальше все пошло по нарастающей. Критика в шутливой или уничижительной форме посыпалась на меня. То я не так одеваюсь или у меня что-то не то с фигурой. То я совсем глупая и недалекая девочка, «не знающая жизни», живу в своих фантазиях. Затем проверка телефона – кто звонит, что за сообщения. А однажды я поймала его и на проверке фотоаппарата. Что он там пытался найти, не знаю. Задержаться с работы было преступлением. Пойти на день рождения подруги – вообще нечто ужасное. Затем началась критика и моей работы, и того, чем я занимаюсь, куда трачу деньги, с кем общаюсь и как именно. Я поняла, что удавка вокруг моей шеи затягивается все сильнее, и решила бежать, - рассказывает Ирина.



Однако Андрей так просто сдаваться не собирался. Он преследовал ее, а, зная ее домашний адрес и место работы, это было несложно. И казалось, что мужчина действительно искренне раскаивается и все осознает. Цветы, признания, извинения, клятвенные обещания, что ничего не повторится – и Ирина снова растаяла. А затем все снова пошло как по накатанной: вечное недовольство, критика, унижения, тотальный контроль и сумасшедшая, пугающая агрессия и ревность.



- Так я потратила несколько лет своей жизни. Думала, что любовь сгладит все углы. Что, наверное, я виновата в таких его реакциях. Пыталась анализировать свои поступки, меньше провоцировать на агрессию, сглаживать углы, проявить, что называется, женскую мудрость. Ведь издавна говорят, что настроение в семье делает женщина. Вспоминала и другие поговорки на этот счет. Но ничего не получалось. Дошло до того, что жила в вечном страхе – какой сегодня будет повод для ссоры? В чем меня опять обвинят? В чем провинилась на этот раз? Я приходила с работы, останавливалась перед дверью, и мне было страшно входить внутрь. Общаться с подругами тоже старалась меньше, потому что затем были скандалы длиною в несколько суток. Ведь все мои подруги, по мнению Андрея, были легкого поведения или дуры. Я постепенно оказалась одна. Наедине с человеком, которого уже боялась, - говорит Ирина.



Все попытки наладить отношения были провалены. Дошло до того, что в один «прекрасный» день Андрей ударил женщину по лицу, причем прямо на улице.



К слову, именно о физическом насилии жертвы тиранов говорят мало или вообще не упоминают. Некоторых из женщин мужья-деспоты и правда ни разу не тронули пальцем. Но, по мнению психолога Надежды Тимошенко, психологическое насилие порой намного серьезнее физического.



Маскировка под нежного



Усугубляет ситуацию и то, что понять, в каком состоянии пребывают жертвы тиранов и что они чувствуют, могут не многие. Ведь у большинства людей понятия о семье и адекватном поведении мужчин довольно поверхностные. Люди, в том числе самые близкие и родные, не понимают жертву - мол, ведь мужчина твой не пьет, не бьет, хорошо зарабатывает, симпатичный, заботливый, что тебе еще нужно? Ты что, с жиру бесишься?



- Действительно, на лбу у тирана не написано, что он за человек и как обращается со своей женой дома. Но я вас уверяю, что психологическое насилие может быть намного опаснее физического. Постоянная критика, явная или скрытая, приводит к тому, что девушка постепенно начинает сомневаться в себе, что она кому-то, кроме мужа, нужна. Что она привлекательна, что может быть полноценной личностью и свободной. Оказавшись в такой паутине, а тем более если уже появился ребенок или она находится в другом городе, женщина уже не пытается сбежать, а терпит все происходящее. Это может привести к депрессии, паническим атакам, появлению психосоматических заболеваний. Женщина теряет работу, друзей, близких и, в конце концов, теряет и саму себя как личность, - говорит Надежда Тимошенко.



Если выше мы говорили о более или менее интеллигентных типах тиранов, но в Бурятии немало и отнюдь не скрытых. Они не стесняются дома вести себя, как им заблагорассудится.



- Самое коварное, что на начальном этапе отношений трудно распознать абьюзера. Они показывают себя только с положительной стороны, пока отношения не переходят на какой-то серьезный этап. Люди начинают вместе жить, женятся. Очень много случаев, когда в первую брачную ночь муж вдруг из супернежного и любящего мужчины превращается в тирана и избивает женщину до полусмерти. Они так и говорят: «Все, с этого момента ты моя рабыня. Будешь слушаться меня и делать только то, что я говорю», - рассказывает Надежда Тимошенко.



При этом очень часто, тем более если женщине претит такое отношение, новоявленные мужья изображают раскаяние. Вплоть до того, что встают на колени, плачут. Но тип поведения таких людей не изменяется. Вслед за «медовым месяцем» и оттепелью последует медленное накопление новой порции агрессии и нового, страшного по своему накалу конфликта. Жить в таком колесе по кругу – тяжкое испытание.



Только бежать



Из уст психологов мы привыкли слышать, что все психологические проблемы решаемы. Но, как оказалось, в случае с таким типом личности, как тиран и деспот, семейные психологи или чьи-то советы помогут вряд ли. Специалисты считают, что с такими людьми нужно просто рвать раз и навсегда и бежать. Должен срабатывать инстинкт самосохранения. Излечить их своей любовью, изменить, направить их мысли в другое русло просто невозможно. По крайней мере, извне.



- Нужно четко помнить: агрессию может остановить только сам агрессор. И никак по-другому. Никакие уговоры или попытки подстроиться не помогут. Ссоры бывают в каждой семье, но отличительная черта деспотов – невозможность договориться о чем-то. Либо это происходит лишь на время, - считает Надежда Тимошенко.



Жертвы тиранов часто приходят за помощью к психологу. Чаще всего это женщины из благополучных семей, большинство из разряда «хорошая девочка», «отличница». Именно их позитивный настрой, склонность к самопожертвованию, зачастую неуверенность в себе и приводят к тому, что они не могут уйти от деспота сразу после первых негативных сигналов.



А вот сами абьюзеры за психологической помощью обращаются крайне редко. Поэтому проблему домашней деспотии часто сравнивают с алкоголизмом. Мужчины-тираны практически никогда не признают, что в своей жизни что-то делают не так и по их вине страдают близкие и рушатся семьи и судьбы людей.



Сегодня о проблеме домашнего деспотизма говорят в Бурятии не только психологи и пользователи соцсетей. В курсе темы и полиция. Так, если в 2019 году было зафиксировано 1317 преступлений на бытовой почве, а в 2020 году - уже 1421.



К сожалению, в республике нет специальных государственных кризисных центров, куда могли бы обратиться жертвы домашней тирании, чтобы иметь возможность сбежать и изменить свою жизнь. Зато на базе республиканского Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства «Шанс» выделены две комнаты как раз для таких целей.



- Мы готовы принять у себя жертв домашнего насилия, мамочек с детьми. В нашем Центре у них есть возможность бесплатно пожить от недели до месяца, пока не найдется другое жилье и работа. Я думаю, что такая возможность будет актуальна для наших женщин, - считает директор «Шанса» Сергей Жамцаев.



Также женщинам можно обратиться за психологической помощью по телефону: 8800 2003411. Либо набрать 112, где вас переведут на психолога.



Василиса Шишкина, «Номер один».

Фото: pixabay.com

