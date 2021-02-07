В Бурятии ищут инвестора для строительства «пьяного дома»

Власти решают, каким образом создать «тихую гавань» для упившихся в стельку соотечественников



Глава республики Алексей Цыденов распорядился сформировать рабочую группу, призванную, как отметили в Минздраве республики, «выработать концептуальную позицию по порядку создания специализированных организаций в республике». Таким образом открывается дорога к созданию «тихой гавани» для упившихся в стельку соотечественников и не только для них. Ранее вытрезвитель был, но его закрыли. Уж сколько лет живем без него. Можем повторить.



Медики не при делах



Упомянутый порядок создания важен, так как именно он будет регулировать вопрос об организационно-правовой принадлежности вытрезвителей, а, соответственно, определит источник финансирования их создания.



Когда республика перейдет от определения «концептуальной позиции» к реальному созданию «пьяных домов», неясно. Но рано или поздно это случится.



В конце прошлого года Алексей Цыденов, отвечая на вопросы заинтересованных граждан, заявил: «Сейчас не готов сказать, как быстро мы это сделаем: 2021-й или 2022 год». Однако четко обещал: «Сделаем вытрезвители».



Медиков минула участь взять вытрезвители под крыло больниц. Уже сегодня можно твердо сказать, что ни один «пьяный дом» не будет создаваться на базе медорганизаций.



Согласно действующему законодательству, содержание лиц в состоянии алкогольного или иного опьянения не является медицинской услугой, финансируемой за счет «Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи». В номенклатуре медицинских организаций специализированные организации (вытрезвители. - Прим. ред.) не предусмотрены. Функционирование специализированных организаций в качестве медицинских или в составе медицинских организаций не представляется возможным, заявили в Минздраве Бурятии.



В былые времена обязанности по руководству работой медвытрезвителей были возложены на Минздрав РФ. При этом за органами внутренних дел оставались обязанности по доставке граждан в вытрезвители и обеспечению в них порядка.



Вместе с тем фактически медицинские вытрезвители в ведение органов здравоохранения переданы не были, напомнили в Минздраве республики.



Порядок создания «вытрезвляющих организаций» установит закон Республики Бурятия.



Вытрезвитель как инвестпроект



Вытрезвитель может создаваться в самых разных формах. Хоть бюджетное учреждение. Хоть с привлечением заинтересованного частного лица.



В бурятском Минздраве полагают, что наиболее приемлемый вариант организации вытрезвителей – на принципах муниципально-частного партнерства.



На первый взгляд звучит смешно. Но инвестор вполне может найтись. Ведь вытрезвитель это такой диковинный, своеобразный, но все-таки сегмент гостиничных услуг. В сильно пьющей Бурятии всегда будут граждане, которые заполнят своими нетрезвыми телами скрипучие кровати «пьяного дома». С той разницей, что в обычные гостиницы постояльцы заселяются добровольно, а в вытрезвитель - принудительно.



Чтобы открыть дорогу в «вытрезвляющую» сферу частным предпринимателям, федеральные власти недавно расширили специальный перечень, он определяет, по каким предметам может быть заключено соглашение о государственно-частном или муниципальном партнерстве.



В перечень включили объекты специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.



На территории Улан-Удэ, считаем целесообразным открытие одной специализированной организации (вытрезвителя. – Прим. ред.), высказали свое мнение в Министерстве здравоохранения Бурятии.



При этом, считает ведомство, «необходимость открытия специализированной организации в каждом сельском районе республики отсутствует».



На вопрос нашего издания, как определить, нуждается ли конкретный муниципалитет в вытрезвителе, Минздрав предпочел промолчать.



Но зато сообщил, что «комитетом Совета Федерации по социальной политике рекомендовано открытие специализированных организаций в городах с населением более 100 тыс. человек», а также констатировал, что «отсутствие вытрезвителей может способствовать росту преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения. Нередко, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица также становятся жертвами противоправных посягательств…».



Рекомендацию из Москвы в республике, видимо, воспринимают как руководство к действию. А в сельских районах Бурятии нет городов с таким населением. Не дотягивает ни Кяхта, ни Гусиноозерск, ни другие.



Рынок без конкуренции



Таким образом, можно предположить, что в республике организуют один-единственный вытрезвитель и он будет находиться в столице. Конкурентов на улан-удэнском рынке «услуг вытрезвления» у него не будет. Он станет монополистической организацией, оказывающей услуги потребителям на неконкурентном рынке, и займет 100% этого рынка.



Не очень понятно, как сложится ценовое регулирование в этой сфере. Будет ли Республиканская служба по тарифам во главе с Борисом Хмелевым утверждать тарифы на монополистические услуги вытрезвителя Улан-Удэ? Тариф за ночь пребывания там все же необходимо экономически обосновать. Вызывает интерес и такое - станет ли за действиями вытрезвителя-монополиста на рынке услуг следить бурятская антимонопольная служба?



В случае платности услуг вытрезвителя рождаются и другие вопросы.



Если услуги будут предоставляться в платном порядке, то возможно возникновение ситуации, при которой воспользоваться данной услугой смогут не все жители республики, обеспокоенно звучат, в частности, от Минздрава республики такие мнения.



Но даже в случае бесплатности чиновники Минздрава считают возможным - при желании получателей услуг - предусмотреть предоставление дополнительных услуг за плату.



Не до конца ясно, что имеют в виду. Неужели скрипучая кровать с продавленным матрацем будет бесплатной, а за постельное белье придется оплатить отдельно (как в поезде)? Стакан воды, рассольчик, массаж, сауна, зарядка сотового телефона – все это тоже за отдельную плату? Трудно сказать, насколько жизнеспособен такой вариант.



По большому счету «пьяный дом» мог бы часть средств зарабатывать самостоятельно, а остальное получать в рамках госзаказа на предоставление важной социальной услуги по вытрезвлению граждан, попавших после банкета в сложную жизненную ситуацию.



Кому будет подведомственен «пьяный дом», особенно если его организуют на принципах, предположим, государственно-частного партнерства? Тем временем в целом ряде регионов РФ есть вытрезвители на базе муниципальных учреждений (в Татарстане, Башкортостане, Тыве, Мордовии и Челябинской области).



МВД и человеческое достоинство



Между тем в прошлом году бурятская полиция поймала в общественных местах почти 5 тыс. пьяных. Цифра заметно меньше, чем раньше (в 2019 году – свыше 8 тыс. человек, а в 2018-м – почти 10 тысяч). Граждан забирают в полицию и на них составляют административные протоколы. В 2020 году на пьяное шатание по улицам явно повлияли ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.



В МВД по Бурятии заверяют, что сотрудники правоохранительных органов не забирают любого нетрезвого, замеченного на улице. По словам начальника отдела информации и общественных связей МВД по Бурятии подполковника внутренней службы Марины Степановой, протокол составляется «в случае появления гражданина на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность».



Впоследствии провинившийся подвергается штрафу (500 - 1500 рублей) или административному аресту на срок до 15 суток.



Если полиция видит, что человек сильно пьян, плохо ориентируется в пространстве и имеется угроза его жизни и здоровью, его доставляют в медучреждение.



В отсутствие вытрезвителя, если пьяный (чей вид оскорбляет человеческое достоинство и нравственность общества) не нуждается в медиках, то его судьба в полицейском райотделе идет по одному из двух путей.



Гражданина могут забрать родственники либо поместят в камеру для административных задержанных отдела полиции, разъяснили в республиканском МВД.



Как видим, причины, на основании которых бурятские полицейские могут препроводить выпившего человека в райотдел, страшно расплывчаты. Можно даже сказать, весьма субъективны и зависят от представлений о достоинстве в голове конкретного члена патрульно-постовой службы. От его культурного уровня, кругозора.



Одним словом, постояльцы были и у ранее закрытого вытрезвителя, появятся и у будущего. Как отмечено в древних писаниях, «веселие Руси есть пити».



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

