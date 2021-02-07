Улан-удэнец создает в своем гараже уникальных роботов

Созданный им робота промобот Аида создана для того, чтобы помогать рекламировать и продавать самые разные товары

Экшн-фильмы про роботов любят смотреть многие. Но докопаться до сути, как и из чего делают чудо-устройства, порой так похожие на людей, мало кто решится. Менеджер по рекламе Андрей Фролов занялся этим вопросом вплотную. Дошло до того, что он вместе с другом-единомышленником своими руками сделал робота промобота. Девушка с экзотичным именем Аида создана для того, чтобы помогать рекламировать и продавать самые разные товары.Андрей Фролов по специальности морской механик, но по этой профессии он проработал всего несколько лет. После чего ушел в предпринимательство. Потом были десять лет работы менеджером по рекламе в одной из крупных торговых компаний нашего города. Андрей создал новый отдел с нуля, «дослужился» до начальника рекламного отдела. Но тяга к переменам не давала покоя, и вскоре он уволился, уйдя «на вольные хлеба». Тогда еще не знал, что уже скоро снова вернется на родную стезю рекламного дела, правда теперь уже совсем в ином качестве. Он увлекся идеей создания социальных роботов, помогающих бизнесменам продвигать свой товар.- Есть такая компания «Промобот», ребята из Перми делают специальных социальных роботов. Мы нашли информацию в Интернете. Заинтересовались. И создали наподобие такого же. Только чуточку в более простой форме. Сделали сами, без чертежей и готовых инструкций, просто все взяли «из головы», - рассказывает Андрей Фролов.При этом главной сложностью был даже не дефицит финансов. Детали для будущего проморобота друзья придумывали сами. Вот только по их чертежам и объяснениям работать мало кто соглашался. Даже несмотря на солидное вознаграждение. Тогда начинающие кулибины все детали для будущего робота начали делать самостоятельно.Интересно, что, в отличие от своих конкурентов, своего первого социального робота улан-удэнцы сделали похожим на человека. Вернее, на приветливую девушку с широкой улыбкой. «Тело» для будущего обворожительного робота нашли здесь же, в мастерской, расположившейся в гараже Андрея.- Если бы мой товарищ не заболел, мы бы сделали ее за месяц. А так собрать получилось за полтора месяца. У меня в гараже женский манекен давно валялся - жена занималась швейным производством. Я, как охотник, когда-то хотел ее расстрелять в лесу где-нибудь да выбросить, но потом передумал. Красивая такая девушка, улыбается, жалко стало. И вот пригодилась. Мы решили, что нижнюю оболочку робота спрячем под юбку, а сверху поставим манекен. А его почистил, помыл и приделал, - говорит Андрей.Промобот даже имеет красивое и редкое имя Аида.- Почему Аида? Даже не знаю, это первое, что пришло в голову. Потом посмотрел значение имени, оно означает «возвращение». Я подумал, что это знак. Ведь, получается, что опять вернулся в свою стихию рекламы, создав промобота, - улыбается мастер.Аида умеет перемещаться по торговому центру, в руках у нее экран, где изложена рекламная информация, описываются товары. Робота сделали так, что она различает предметы и людей, а значит, не «спотыкается», не падает и уж точно никого не собьет с ног. К слову, заряда энергии у «бурятской версии» промобота хватает как минимум на 10 часов – больше, чем у промоботов иногородних изобретателей. У которых, к слову, для работы имеются все условия, как технические, так и финансовые.- Сначала у нас было всего два часа работы заряда. Пришлось думать, консультироваться, задавать вопросы экспертам. Проработали эту систему. В итоге Аида работает 10-12 часов подряд, в зависимости от того, в каком режиме ее использовать, - говорит Андрей.Аида уже прошла испытание на людях. Она работала в большом торговом центре, подъезжала к посетителям, которые могли просмотреть проморолики на экране в ее руках. Особенно в восторг пришли дети: они смотрели на девушку-робота с нескрываемым любопытством и восхищением. Взрослые тоже новинкой интересовались.Но, несмотря на то, что в целом апробация прошла на «отлично», сейчас мастера планируют «оживить» Аиду еще больше. К примеру, они хотят, чтобы она научилась распознавать лица людей, шевелить руками и даже вести диалог с человеком.- Хочется, чтобы она говорила с посетителями. Например: «Здравствуйте, я Аида, могу рассказать вам о нашем торговом центре». Нужно каким-то образом завязать контакт с человеком, - считают мастера.Интересно, что начинающие изобретатели во многом усовершенствовали свое детище, сделав его не только лучше, чем у некоторых опытных конкурентов, но и в разы дешевле. Теперь улан-удэнцы хотят помочь бурятским бизнесменам сэкономить. Они уверены, что с таким трудолюбивым промоботом надобность в менеджере по рекламе пропадает.- Цель наша, чтобы в дальнейшем крупные или мелкие коммерсанты покупали таких роботов. Можно сделать ролик за 1600 рублей - запрограммировать бот и все. Можно поставить его возле своего бутика, или пускай он ездит и приглашает людей. Работа в нашем исполнении будет стоить около 250 тыс. рублей. И не надо содержать менеджера по рекламе, платить ему зарплату. Робот будет 8-10 часов работать без остановки. Вечером поставил его на зарядку, и утром он опять готов работать, - говорит Андрей.К слову, промоботами можно управлять дистанционно или довериться машине полностью, заставив ее выполнять определенные функции: к примеру, выдавать скидочные купоны для покупателей, делать моментальные фотоснимки и многое другое. Словом, диапазон использования безграничен.Помимо оживления Аиды и других подобных ей промоботов, у изобретателей есть и много других задумок.- Кроме «социального» робота, есть и другие идеи. Их много. К примеру, во время пандемии были бы полезны усовершенствованные рециркуляторы воздуха (для обеззараживания помещения. – Прим. авт.). Мы посмотрели, что делают конкуренты - у них просто есть стойки, помогающие измерить температуру человеку и очистить воздух. Но его же можно запрограммировать, чтобы он передвигался постоянно или время от времени, и тогда процесс обеззараживания станет более эффективным. Ведь площадь очистки воздуха будет больше, - уверены мастера.Одна из идей – создание мини-вездехода для охотников.- Вездеход в магазине стоит 500-600 тыс. рублей, а можно сделать за 30 тысяч. Я говорю о подспорье для охотников. Например, если надо вывезти из леса, из снежных сугробов, подстреленного лося. Как залезть, вытащить его, довезти до нужного места? Можно сделать такую радиоуправляемую тележку, она и поможет достать даже самого крупного зверя. Как выглядит устройство? Рядом с тобой едет тележка, подъезжает к зверю, сама грузит его лебедочкой сверху на себя. И потом к машине подвозит вашу добычу, - объясняет Андрей.Улан-удэнские изобретатели уже знают, как сконструировать и другое устройство - моновездеход. Такой аппарат нужен, скорее, для развлечений, чем для полезных целей.- Моновездеход – это одна «гусеница», напоминающая самокат, но который может ехать сам по себе, причем по снегу или бездорожью. Скорость – 15 - 20 километров в час. Для охотников или просто ребятишек в качестве зимнего развлечения это шикарная вещь. И недорого можно сделать, - делятся своими соображениями друзья.В Бурятии попытки найти единомышленников пока не увенчались успехом. А вот в других городах к идеям улан-удэнцев относятся совсем иначе.- Иркутские предприниматели нас поддерживают. С ними легче общаться на такие темы, - признается Андрей.Словом, были бы средства и заказы, а найти блестящее применение своим идеям мастера с золотыми руками всегда найдут. Сейчас друзья ищут спонсоров и инвесторов, которые захотят вкладываться и зарабатывать на их технических изобретениях.Василиса Шишкина, «Номер один».Фото: А. Фролова