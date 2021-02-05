В Бурятии на лечение новорожденной девочки собрали 15 миллионов

Требуется собрать еще 144 миллиона
В Улан-Удэ продолжается сбор средств на лечение девочки Адисы. У новорожденной тяжелый диагноз – «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». На сегодняшний день жители Бурятии помогли собрать родителям 15 миллионов 346 тысяч рублей. На проведение сложной операции требуется собрать еще 144 миллиона 653 тысячи. Родители Дарима и Арсалан Гармаевы ведут ежедневный отчет в Инстаграме и благодарят жителей Бурятии за оказанную поддержку.
– Доброе утро и хорошего дня, мои волшебники. Всем огромное спасибо большое за поддержку. Всех вас люблю, обнимаю и целую, – пишут в соцсети близкие от лица маленькой Адисы.
Напомним, Адиса родилась в декабре. Через месяц после родов девочка стала терять вес. Ее исследовали и брали анализы. Диагноз поставили в конце предыдущей недели: спинально-мышечная атрофия. Это редкая и смертельно опасная генетическая болезнь. Однако лечение возможно. Один укол препарата «Золгенсма» избавляет от болезни навсегда. Его стоимость – 160 миллионов рублей. Поддерживающая терапия возможна уколами препарата «Спинраза». Он не дает болезни прогрессировать.
Для того, чтобы помочь семье Гармаевых, жители могут воспользоваться реквизитами для переводов. Отчет можно посмотреть на странице в соцсети Инстаграм @adisa_sma1.
Моб. Банк: 89503863174
Номер карты Сбербанк: 2202201346432905 Дарима Андреевна Г.
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счет в сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г.
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Сбербанк папа Адисы 4173 9800 2831 5014
Моб.б 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г.
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Сбербанк дедушка Адисы
2202200830335574
Моб.банк
8 (902) 532-46-96
Андрей Анатольевич В.
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ВТБ: 4893470460105726
Моб. Банк ВТБ: 89503863174 Дарима Андреевна Г.
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Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г.
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Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г.
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PayPal: garm_darima@mail.ru Дарима Гармаева
фото: pixabay.com
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