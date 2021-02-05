В Улан-Удэ голодающего блогера после лечения снова отправят под арест

Суд отсрочил Дмитрию Баирову исполнение наказания
В связи с госпитализацией арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Дмитрия Баирова суд принял решение отсрочить ему наказание. Об этом «Номер один» сообщила правозащитница Надежда Низовкина.
– Мне пришло смс-сообщение с приглашением на заседание суда, а на самом деле меня вызвали только для формальности. Когда я зашла в суд, они меня не пустили и сразу же вынесли готовое постановление об отсрочке исполнения судебного решения – отсрочке наказания. Это означает, что срок лечения Дмитрия Баирова не будет засчитан в срок его содержания под арестом. Они мне сказали: «Зачем вы пришли, у вас самоизоляция». Я ответила, что они ведь сами меня вызвали, на что услышала: «Ну, ничего, мы вам готовое постановление дадим, но вас не пустим», – рассказала Надежда Низовкина.
По словам правозащитницы, блогер чувствует себя неважно. Прекратил ли он объявленную голодовку, пока неизвестно. В любом случае после лечения Баиров снова отправится в изолятор временного содержания.
Напомним, Дмитрия Баирова задержали за участие в несанкционированном митинге в поддержку Навального, который прошел в Улан-Удэ 23 января. Блогера привлекли к ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и дали 25 суток ареста. Как выяснилось, на суде к нему не пустили двух представителей защиты, в связи с чем он и объявил голодовку.
фото: "Номер один"
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