Миллионер из Хурала Бурятии попал в число должников за ЖКХ

Михаил Гергенов проиграл очередную судебную схватку с Фондом капремонта
Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия обратился в суд на известного бизнесмена и одновременно депутата бурятского парламента Михаила Гергенова с требованием взыскать с него около 100 тыс. рублей. Сумма иска к Гергенову состоит из долгов по взносам на капремонт (почти 80 тыс. рублей), большой пени, а также суммы судебной госпошлины.
Как заявил истец, предприниматель имеет в собственности долю нежилого помещения в многоквартирном доме, но плохо оплачивает положенные взносы. Сторона Гергенова отбивалась от требований, говоря о прошедшем сроке давности, и просила отказать в удовлетворении иска. Однако максимум, чего смог добиться представитель предпринимателя в ходе судебной баталии, это немного «сбить» солидную сумму.
С данным сроком вышла интересная история. Оказалось, что Фонд пытался взыскать деньги с Михаила Гергенова без судебного процесса.
В ряде случаев закон позволяет не проводить процесс по долгам в сфере ЖКХ. Разрешается просто выписывать по ходатайству ЖКХ-организаций судебные приказы о взыскании средств с должников. Правда если должник, узнав о приказе, начинает требовать полноценного разбирательства, то приказ отменяют.
Фонд так и сделал. Обратился к мировому судье Октябрьского района, и тот выдал приказ. Но довольно быстро он был отменен, и Фонду пришлось подавать полноценное исковое заявление.
Приняв во внимание период, когда шла «толкотня» вокруг судебного приказа, Октябрьский райсуд исключил из взыскания определенный промежуток времени. На снижение окончательной суммы сыграло также то, что представитель Гергенова ходатайствовал об уменьшении размена пени. Фемида пошла ему навстречу. Суд расценил размер неустойки как чрезмерный по сравнению с последствиями нарушения обязательств и снизил пеню до 15 тыс. рублей.
Суммарно с Михаила Гергенова взыскали почти 90 тыс. рублей. Но пока вердикт первой инстанции не вступил в силу, у предпринимателя-депутата есть возможность обжаловать его в Верховном суде Бурятии.
К слову, за 2019 год депутат-бизнесмен задекларировал доход в более чем 78 млн рублей. А среди его задекларированного имущества – длинный список земельных участков, жилых и нежилых помещений. Судя по всему, платить взносы за капремонт с многочисленной недвижимости депутат особо не желает. Так, летом прошлого года Фонд капремонта уже судился с бизнесменом. Тогда Михаил Гергенов долг не признал и, более того, выдвинул к фонду встречный иск: о признании незаконными начисления суммы долга и пени. Причем мотивировка требований бизнесмена оказалась весьма удивительной.
«Встречные исковые требования мотивированы тем, что в Республике Бурятия нет закона, устанавливающего срок обязанности уплаты взносов на капитальный ремонт, а Республиканская программа (капремонта – прим. авт.) надлежащим образом не была опубликована. Таким образом, требование о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт не основано на законе и не подлежит удовлетворению, у ответчика нет обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества», сообщалось в материалах дела.
Впрочем, доводы бизнесмена суд посчитал несостоятельными, и иск фонда удовлетворил.
Служба информации «Номер один»
Фото: russianstock.ru
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