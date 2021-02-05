Миллионер из Хурала Бурятии попал в число должников за ЖКХ

Михаил Гергенов проиграл очередную судебную схватку с Фондом капремонта





Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия обратился в суд на известного бизнесмена и одновременно депутата бурятского парламента Михаила Гергенова с требованием взыскать с него около 100 тыс. рублей. Сумма иска к Гергенову состоит из долгов по взносам на капремонт (почти 80 тыс. рублей), большой пени, а также суммы судебной госпошлины.