В Бурятии фермеры переходят на «зеленую» энергетику

В прошлом году 12 отдаленных хозяйств установили у себя солнечные батареи



В Бурятии 12 крестьянских (фермерских) хозяйств в 2020 году установили у себя автономные гибридные электроустановки (АГЭУ). Этому поспособствовала государственная поддержка минсельхозпрода Бурятии в виде субсидии для компенсации части затрат на приобретение установок в размере 95%, сообщила пресс-служба ведомства.



В целях электроснабжения удаленных крестьянских (фермерских) хозяйств за счет применения технологий солнечной энергетики правительство Бурятии разработало порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета на поддержку агропромышленного комплекса. В 2020 году затраты составили 14,9 миллиона рублей.



Добавим - обычная электроэнергия фермерам была просто недоступна. Как правило, такие фермы и животноводческие стоянки сильно удалены от населенных пунктов, и ЛЭП там рядом просто нет. Такая гибридная энергоустановка стоит 1 миллион 450 тысяч рублей. Фермерам в итоге пришлось заплатить из этой суммы всего лишь 70 тысяч рублей.



В Бурятии очень много солнечных дней, соответственно, выработка с одного квадратного метра солнечной панели больше, чем в других регионах. Здесь как раз эффективна технология мини-АГЭУ – это гибридная установка, где совмещены солнечные панели, генератор и накопительная система, то есть в случаи отсутствия солнца в течении длительного периода, система сама выдает электроэнергию. Поэтому такая технология стала выгодной для всех.







Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz В Бурятии 12 крестьянских (фермерских) хозяйств в 2020 году установили у себя автономные гибридные электроустановки (АГЭУ). Этому поспособствовала государственная поддержка минсельхозпрода Бурятии в виде субсидии для компенсации части затрат на приобретение установок в размере 95%, сообщила пресс-служба ведомства.В целях электроснабжения удаленных крестьянских (фермерских) хозяйств за счет применения технологий солнечной энергетики правительство Бурятии разработало порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета на поддержку агропромышленного комплекса. В 2020 году затраты составили 14,9 миллиона рублей.Добавим - обычная электроэнергия фермерам была просто недоступна. Как правило, такие фермы и животноводческие стоянки сильно удалены от населенных пунктов, и ЛЭП там рядом просто нет. Такая гибридная энергоустановка стоит 1 миллион 450 тысяч рублей. Фермерам в итоге пришлось заплатить из этой суммы всего лишь 70 тысяч рублей.В Бурятии очень много солнечных дней, соответственно, выработка с одного квадратного метра солнечной панели больше, чем в других регионах. Здесь как раз эффективна технология мини-АГЭУ – это гибридная установка, где совмещены солнечные панели, генератор и накопительная система, то есть в случаи отсутствия солнца в течении длительного периода, система сама выдает электроэнергию. Поэтому такая технология стала выгодной для всех. Как сообщал «Номер один» , первая в Бурятии автономная гибридная электростанция мощностью 10 кВт заработала в 2018 году в местности «Ара-Харлун» Бичурского района, где ранее не было централизованного электроснабжения. Установку фермеру Тулкимбеку Эрматову выделила компания «Хевел». В рамках соглашения с правительством Бурятии компанией рассматривается возможность строительства автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в удаленных районах республики. За первый месяц тестовой эксплуатации установка выработала более 100 кВт*ч, полностью обеспечив потребность фермера электроэнергией. При этом 83% электроэнергии было выработано за счёт солнечных модулей и накопителя энергии без расхода дизельного топлива.Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz