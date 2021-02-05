В Бурятии из Байкала поднята «Нива» и два тела утонувших в ней людей

Трагический инцидент произошел 1 февраля, на поисковую операцию потребовалось время



Объединенная группа специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда завершила на Байкале (залив Провал, Бурятия) подъем со дна озера автомобиля «Нива» и тел двух утонувших в ней людей, сообщили в пресс-службе БПСО.



«Накануне спасатели при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата Falcon обнаружили затонувший автомобиль, ушедший под лёд 1 февраля. В машине находились трое мужчин, одному из них удалось спастись, двое утонули.



«Машина находилась на глубине 146 метров в перевернутом состоянии с одной открытой дверью. Роботом обследовали территорию в радиусе 90 метров, тела не обнаружили. В условиях заполненности салона большим количеством личных вещей, осмотреть его дистанционно не представлялось возможным. Было принято решение о подъеме автомобиля», — прокомментировал Павел Марчук, спасатель первого класса Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО.



При помощи робота, кошки и троса автомобиль был зацеплен и подведен в подлёдное пространство. В связи с наступлением темноты работы приостановили. А сегодня днем водолазы обнаружили и извлекли из автомобиля тела двух утонувших мужчин. Автомобиль «Нива» был поднят на лед. Погибшие переданы сотрудникам полиции.



Фото: bpso.ru

