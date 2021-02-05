Жителя Бурятии будут судить за убийство 11-летней давности

Жертву пьяной ссоры лишь осенью прошлого года стала искать сестра из Новосибирска

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.









В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя поселка Таксимо, обвиняемого в убийстве, совершенном более одиннадцати лет назад, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, осенью 2009 года в поселке Таксимо обвиняемый распивал спиртные напитки в доме у приятеля в компании знакомых местных жителей. Во время застолья из-за незначительного повода у него произошла ссора с одним из собутыльников, в ходе которой мужчина кулаками и деревянным табуретом нанес множество ударов по голове и грудной клетке своего противника.После учиненной расправы компания еще некоторое время продолжала употреблять спиртное, после чего гости разошлись, оставив потерпевшего на месте. Следующим утром хозяин дома обнаружил, что избитый мужчина скончался. По его звонку на месте происшествия собрались все участники застолья, которые вместе с обвиняемым решили спрятать потерпевшего в лесу. Они перенесли покойного на окраину поселка, где обустроили яму и закопали тело в ней.Лишь в сентябре 2020 года в правоохранительные органы обратилась сестра потерпевшего, проживающая в Новосибирске, с заявлением о розыске брата, с которым она утратила связь. В ходе расследования уголовного дела удалось установить участников застолья, ставших очевидцами убийства. Они указали место в лесном массиве на окраине поселка, где при осмотре в яме под слоем почвы и мусора обнаружены останки человека, которые идентифицированы в ходе геномной экспертизы.Свидетели дали показания, что к расправе над потерпевшим причастен их знакомый, который к тому времени отбывал наказание в Улан-Удэ в исправительной колонии уже за другое преступление. Заключенный признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им много лет назад расправы. В ходе проверки его показаний обвиняемый также указал яму в лесном массиве, где с собутыльниками спрятал тело потерпевшего.Фото и видео: buryatia.sledcom.ru