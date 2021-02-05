В Улан-Удэ владельцы отловленных на улице собак заплатят за содержание питомцев





Кроме того, им выпишут штраф за нарушение правила выгула



Вчера в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ сотрудники группы отлова поймали на улицах трех домашних собак. Их хозяева сразу же попросили вернуть питомцев.



В связи с этим специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных предупреждают всех владельцев собак: все домашние собаки с ошейниками, бирками и прочим будут обязательно доставлены ветеринарное учреждение для осмотра. Это связано с действием режима повышенной готовности по бешенству, так как если собака была на улице, то могла заразиться.



– Согласно ветеринарным правилам, отловленные собаки должны содержаться в пунктах временной передержки – на каратине в течение 10 дней. В течение этого времени проводится клинический осмотр. Если признаков бешенства нет, невакцинированных собак вакцинируют и передают хозяевам. После проведённых платных услуг, согласно постановлению правительства Бурятии, мы должны выставить счет за то, что собака у нас содержалась. За ежедневный осмотр – 65 рублей, за корм и содержание – 200 рублей, – сообщил начальник Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных Руслан Шагдуров.



Теплый пункт передержки находится на территории станции. Сейчас там имеется десять клеток для содержания животных. Таким образом, хозяин собаки на самовыгуле будет обязан заплатить 265 рублей за 1 день содержания животного на ветстанции и административный штраф за самовыгул.



Напомним, штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляют от 500 до 1000 рублей, а за отсутствие регистрации – от 500 до 1000 рублей. За допущение нападения домашнего животного на человека – штраф от 2 до 5 тысяч рублей при предоставлении медицинской справки.



Кроме того, с 8 февраля вступят в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». В частности, за нарушение правил выгула животных будет наложен административный штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.



С жалобами на граждан за нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по телефонам: 37-72-52, 37-72-48 – по Советскому району, 23-05-80 – по Железнодорожному району, 23-04-10 – по Октябрьскому району.



фото: "Номер один"