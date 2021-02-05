Минздрав Бурятии озвучил итоги работы за 2020 год

В текущем году главной задачей сохраняется борьба с эпидемией коронавируса



Исполняющая обязанности министра здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова на пресс-конференции подвела итоги прошедшего 2020 года.

– 2020 год стал не только испытанием для республиканской системы здравоохранения, но и для всех стран мира. О работе здравоохранения в Бурятии свидетельствуют объективные результаты – за последние 7 лет общая смертность населения снизилась на 4,2% , уменьшилась потеря населения от болезней системы кровобращения, туберкулеза, органов дыхания и внешних причин, в том числе, дорожно-транспортных происшествий. Продолжительность жизни населения увеличилась с 67,7 до 70,7 лет – отметила Лудупова.

Как отмечает исполняющая обязанности, 2020 год требовал скорости принятия решений. Проведена объемная работа по мобилизации системы здравоохранения. Изначально, до момента регистрации первого случая коронавирусной инфекции в республике функционировало 365 инфекционных коек, а за все это время было перепрофилировано 2933 койки в 27 медицинских организациях. Почти в два раза увеличили количество аппаратов ИВЛ – было 267, стало 458. Кроме того, в рамках регионального проекта «Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году осуществлена

поставка и монтаж модульных конструкций под здания 35 ФАПов и 4 врачебных амбулаторий на общую сумму 174,16 миллионов из средств федерального бюджета.

В первую очередь Евгения Лудупова обратила внимание на результаты проектов. По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Республиканской клинической больницы имени Семашко, также Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова, а также Гусиноозерской центральной районной больницы направлено 110,142 миллионов рублей из федерального бюджета на поставку и ввод в эксплуатацию 47 единиц оборудования, все введено в эксплуатацию.

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» осуществлена закупка медицинского оборудования в организации, оказывающие помощь

больным онкологическими заболеваниями. на новое медицинское оборудование для ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер», ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» направлено 359,385 миллионов рублей из федерального бюджета. Запланировано к поставке и вводу в эксплуатацию 81 единица

оборудования, из них поставлено 80 единиц оборудования. Соответствующая объемная работа была проведена по другим проектам, среди которых проект по развитиею

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям – из средств федерального и

республиканского бюджетов для детских поликлиник Республики Бурятия в 2020 году выделено 129,7 миллионов рублей. Выполнены на 100% программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», 88 врачей и 26 фельдшеров трудоустроены в районах республики.

Главные задачи текущего 2021 года также посвящены борьбе с коронавирусом.

На реализацию мероприятий по снижению рисков распространения коронавируса направлено также около 3 миллиардов рублей. Кроме того, средства направлены на приобретение медицинского оборудования, организацию кислородоснабжения, оснащения лабораторий, приобретение лекарственных препаратов, стимулирование выплат медицинских работников и т.д.

Среди других задач – вакцинация населения от коронавируса, совершенствование детского здравоохранения и льготного лекарственного обеспечения, привлечение и закрепление медицинских кадров, развитие трансплантологии, а также реализация региональных и федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение». Вдобавок, особое внимание будет уделяться цифровизации здравоохранения.



фото: "Номер один"