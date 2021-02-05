Власти Бурятии обещают усилить «антиковидный» контроль перед Сагаалганом

Проверкам подвергнутся общепит, торговые центры и общественные места
В Бурятии усилят межведомственную работу по профилактике коронавируса в преддверии Сагаалгана, сообщает пресс-служба республиканского правительства. 5 февраля на оперштабе по профилактике коронавирусной инфекции МВД, Государственной противопожарной службе, Роспотребнадзору и Росгвардии поручено усилить проверку общепита, торговых центров, общественных мест на предмет выполнения эпидемиологических правил.
- Изменения видны, отношение людей изменилось. Но, тем не менее, замечания еще есть, поэтому работа мобильных групп не должна прекращаться, а в период Сагаалгана она должна даже усилиться. Сейчас в преддверии праздника и в его период увеличивается поток людей в торговых центрах, в общественных местах. Поэтому поручение Минпромторгу, Комитету по торговле администрации Улан-Удэ провести работу с крупными торговыми сетями, юрлицами, - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.
Для контроля соблюдения мер профилактики разработан комплексный подход как в городских, так и сельских районах. Ежедневно рейдовые мероприятия проводят мобильные группы, в состав которых включены сотрудники Роспотребнадзора, МВД, Росгвардии и других подведомственных структур.
В Улан-Удэ проверками охвачено свыше 700 объектов торговли и сферы услуг, предприятий общепита. Выявляются нарушения в части несоблюдения дезинфекционных мероприятий, графика уборки помещений и масочного режима.
Только за минувшие сутки членами мобильных групп проверено более 800 объектов по всей республике. Все составлено 122 протокола об административных правонарушениях. За весь период проверки на объектах торговли, общепита и транспорта прошли почти 97 тысяч раз, составлено свыше 15 тысяч протоколов.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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