Власти Бурятии обещают усилить «антиковидный» контроль перед Сагаалганом

Проверкам подвергнутся общепит, торговые центры и общественные места





В Бурятии усилят межведомственную работу по профилактике коронавируса в преддверии Сагаалгана, сообщает пресс-служба республиканского правительства. 5 февраля на оперштабе по профилактике коронавирусной инфекции МВД, Государственной противопожарной службе, Роспотребнадзору и Росгвардии поручено усилить проверку общепита, торговых центров, общественных мест на предмет выполнения эпидемиологических правил.

- Изменения видны, отношение людей изменилось. Но, тем не менее, замечания еще есть, поэтому работа мобильных групп не должна прекращаться, а в период Сагаалгана она должна даже усилиться. Сейчас в преддверии праздника и в его период увеличивается поток людей в торговых центрах, в общественных местах. Поэтому поручение Минпромторгу, Комитету по торговле администрации Улан-Удэ провести работу с крупными торговыми сетями, юрлицами, - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.Для контроля соблюдения мер профилактики разработан комплексный подход как в городских, так и сельских районах. Ежедневно рейдовые мероприятия проводят мобильные группы, в состав которых включены сотрудники Роспотребнадзора, МВД, Росгвардии и других подведомственных структур.В Улан-Удэ проверками охвачено свыше 700 объектов торговли и сферы услуг, предприятий общепита. Выявляются нарушения в части несоблюдения дезинфекционных мероприятий, графика уборки помещений и масочного режима.Только за минувшие сутки членами мобильных групп проверено более 800 объектов по всей республике. Все составлено 122 протокола об административных правонарушениях. За весь период проверки на объектах торговли, общепита и транспорта прошли почти 97 тысяч раз, составлено свыше 15 тысяч протоколов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии