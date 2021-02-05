В Бурятии авиаинцидент вблизи Байкала привел к экологической катастрофе

Ан-24 врезался в здание очистных, которые теперь законсервированы, а стоки образовали «зловонное» озеро



Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление к администрации Северо-Байкальского района Бурятии с требованием обязать муниципалитет принять меры к строительству новых очистных сооружений в поселке Нижнеангарск. Иск направлен в интересах жителей поселка, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Именно таким образом в Бурятии напомнили о себе последствия аварийной посадки в аэропорту Нижнеангарска пассажирского Ан-24. Инцидент произошел в июне 2019 года. Самолет врезался в здание очистных сооружений, которые после случившегося получили сильные повреждения и были законсервированы. Согласно постановленному судебному акту, суд обязал администрацию Северо-Байкальского района произвести снос очистных сооружений. Однако муниципалитет самостоятельных мер по решению этого вопроса не принял. Вместо строительства организован вывоз жидких бытовых отходов на несанкционированную свалку. Таким образом, за прошедший период из канализационных стоков в лесном массиве образовалось «зловонное» озеро, вред от которого для окружающей среды и населения оценивается как катастрофический.



В сентябре прошлого года решением суда по иску прокуратуры на администрацию поселка Нижнеангарск возложены обязанности по освобождению загрязненного земельного участка от мусора и стоков. Судебный акт проигнорирован, отходы продолжали самовольно сливаться на почву.



Особенное беспокойство вызывает то, что искалеченная территория расположена в Центральной экологической зоне Байкала. Так называемый пруд-накопитель в настоящее время занимает площадь уже 1 849 квадратных метров. По результатам отобранных проб почвы установлено превышение фоновых показателей по нефтепродуктам в 127,7 раз на глубине 0,05 метра и в 350 раз на глубине 0,2 метра.



После очередных мер Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры администрация Северо-Байкальского района организовала вывоз жидких бытовых отходов из поселка Нижнеангарск на очистные сооружения города Северобайкальска. Денежные средства на транспортировку отходов, превышающие стоимость обычного тарифа (175 рублей) компенсируются перевозчику из бюджетных средств.







Исковое заявление к администрации Северо-Байкальского района было подано в суд после прокурорской проверки по факту аварийной посадки в июне 2019 года в аэропорту Нижнеангарска самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Установлено, что, в нарушение требований воздушного законодательства, объект был построен и введен в эксплуатацию без разрешения Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации. Здание очистных сооружений было возведено в пределах границ полос воздушных подходов аэродрома Нижнеангарск на земельном участке, непосредственно примыкающем к взлетно-посадочной полосе, что создавало угрозу безопасности взлета и посадки в случае перелета (недолета) воздушных судов.



Решением Северобайкальского городского суда разрешение администрации Северо-Байкальского района на ввод в эксплуатацию объекта очистных сооружений и сети наружной канализации до точки сброса в поселке Нижнеангарск признано незаконным, эксплуатация объекта запрещена. Администрации района предписано снести объект.







Фото: epp.genproc.gov.ru Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление к администрации Северо-Байкальского района Бурятии с требованием обязать муниципалитет принять меры к строительству новых очистных сооружений в поселке Нижнеангарск. Иск направлен в интересах жителей поселка, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.Именно таким образом в Бурятии напомнили о себе последствия аварийной посадки в аэропорту Нижнеангарска пассажирского Ан-24. Инцидент произошел в июне 2019 года. Самолет врезался в здание очистных сооружений, которые после случившегося получили сильные повреждения и были законсервированы. Согласно постановленному судебному акту, суд обязал администрацию Северо-Байкальского района произвести снос очистных сооружений. Однако муниципалитет самостоятельных мер по решению этого вопроса не принял. Вместо строительства организован вывоз жидких бытовых отходов на несанкционированную свалку. Таким образом, за прошедший период из канализационных стоков в лесном массиве образовалось «зловонное» озеро, вред от которого для окружающей среды и населения оценивается как катастрофический.В сентябре прошлого года решением суда по иску прокуратуры на администрацию поселка Нижнеангарск возложены обязанности по освобождению загрязненного земельного участка от мусора и стоков. Судебный акт проигнорирован, отходы продолжали самовольно сливаться на почву.Особенное беспокойство вызывает то, что искалеченная территория расположена в Центральной экологической зоне Байкала. Так называемый пруд-накопитель в настоящее время занимает площадь уже 1 849 квадратных метров. По результатам отобранных проб почвы установлено превышение фоновых показателей по нефтепродуктам в 127,7 раз на глубине 0,05 метра и в 350 раз на глубине 0,2 метра.После очередных мер Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры администрация Северо-Байкальского района организовала вывоз жидких бытовых отходов из поселка Нижнеангарск на очистные сооружения города Северобайкальска. Денежные средства на транспортировку отходов, превышающие стоимость обычного тарифа (175 рублей) компенсируются перевозчику из бюджетных средств. Как сообщал «Номер один» , еще в 2019 году суд удовлетворил исковые требования Байкальского транспортного прокурора о сносе объекта очистных сооружений и сети наружной канализации вблизи аэродрома поселка Нижнеангарск, информировала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Исковое заявление к администрации Северо-Байкальского района было подано в суд после прокурорской проверки по факту аварийной посадки в июне 2019 года в аэропорту Нижнеангарска самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Установлено, что, в нарушение требований воздушного законодательства, объект был построен и введен в эксплуатацию без разрешения Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации. Здание очистных сооружений было возведено в пределах границ полос воздушных подходов аэродрома Нижнеангарск на земельном участке, непосредственно примыкающем к взлетно-посадочной полосе, что создавало угрозу безопасности взлета и посадки в случае перелета (недолета) воздушных судов.Решением Северобайкальского городского суда разрешение администрации Северо-Байкальского района на ввод в эксплуатацию объекта очистных сооружений и сети наружной канализации до точки сброса в поселке Нижнеангарск признано незаконным, эксплуатация объекта запрещена. Администрации района предписано снести объект. Напомним , самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа 27 июня вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте, к медикам за помощью обратилось более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет, были госпитализированы с различными травмами. Предварительной причиной крушения стал отказ левого двигателя, говорилось в промежуточном отчете о расследовании инцидента Межгосударственного авиационного комитета (МАК).Фото: epp.genproc.gov.ru