Переболевшие ковидом жители Бурятии жалуются на потерю обоняния



У некоторых «нюх» восстанавливается только спустя месяцы после болезни





В соцсетях один из жителей Бурятии опубликовал пост, в котором пожаловался на частичную потерю обоняния после коронавирусной инфекции.



– Летом переболел короновирусом, но обоняние вернулось не полностью, думаю на 80%. Я один такой или у кого тоже так? – написал неизвестный пользователь в сообщество «Аноним 03».



Как выяснилось из дискуссии под постом, многие переболевшие ковидом жители республики испытывают похожую проблему.



– В октябре переболела, сейчас все мясо пахнет бензином каким-то непонятным, – рассказывает улан-удэнка.



– Болела в декабре, не полностью восстановилось: пока не принюхаюсь – не ощущаю запаха, – пишет другая.



– У меня 2 месяца абсолютно без запаха и вкуса, на 3-й месяц только начало потихоньку восстанавливаться, – комментирует улан-удэнец.



– Болела в ноябре, легкие запахи не чувствую. Во время болезни обоняние пропало на 100% и слышать плохо стала, – рассказывают там же.



Отметим, буквально на днях доктор Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» сообщил, что обоняние обычно возвращается через за 10-12 дней после болезни, в крайнем случае придется подождать 2-3 месяца. Никак ускорить этот процесс не получится. «Пройдет само, ничего сделать с этим нельзя», – заявил Мясников.



Однако эту точку зрения разделяют не все. Так, нейрофизиолог Александр Будик в интервью радио Sputnik заявил, что быстрее вернуть обоняние могут помочь специальные упражнения, в которых задействованы сильные запахи. Российский невролог предлагает своим пациентам пройти так называемый обонятельный тренинг. Его суть заключается в том, чтобы в течение дня несколько раз по 20 секунд воспринимать запахи:



«Запах гвоздики, чеснока, кардамона, корицы – насыщенные, интенсивные ароматы. Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа», - отметил он.



Напомним, общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 31 263. Выздоровели 28 733 человек, умерли 676 человек.



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