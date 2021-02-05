Глава минздрава Забайкалья, укорявшая сельчан в желании «поесть и поспать», уволилась

Новым министром здравоохранения Забайкальского края назначена Оксана Немакина
Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина подала в отставку «по собственному желанию», сообщил официальный портал региона. Напомним, она оказалась в центре скандала после того, как на встрече с жителями назвала больницу в поселке Харагун нерентабельной и заявила о закрытии ночного стационара.
На видео Шангина спрашивает, почему в Харагуне нет гипермаркета, и отвечает, что это нерентабельно. После она предлагает поговорить о рентабельности медиков. В конце видео после спора о закрытии ночного стационара она сказала жителям: «Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю». Высказывание вызвало бурю возмущенных комментариев в сети. В том числе на бурятских ресурсах и в пабликах. Позже Анна Шангина публично извинилась за резкое высказывание.
Минздрав Забайкалья возглавит Оксана Немакина. Она приступит к работе с 8 февраля
Оксана Владимировна Немакина родилась 20 июня 1978 года в городе Вольск Саратовской области. Получила квалификацию врач по специальности «Лечебное дело» в Читинской государственной медицинской академии в 2001 году, затем обучалась в интернатуре. Окончила Дальневосточную академию государственной службы в 2010 году.
С 2001-го по 2002-й год была врачом-интерном на кафедре дерматовенерологии ЧГМА. С 2002 по 2007 год работала в Читинском областном кожно-венерологическом диспансере. В течение следующих трех лет занимала должность специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу. С 2010 по 2015 год работала в Дорожной клинической больнице на станции Чита-2 ОАО «РЖД». Затем занимала должность заместителя главного врача по организационно-методической работе в Краевой клинической инфекционной больнице. В 2015 году была и.о. главного врача в Забайкальском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн. С 2020 года работала главным врачом в Забайкальском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн.
Имеет классный чин – референт государственной гражданской службы РФ первого класса, «Заслуженный работник здравоохранения Забайкальского края».
Фото: chitazdrav.ru
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