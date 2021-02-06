Ростуризм объявил о запуске новых чартеров на Байкал

Первые чартерные рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Улан-Удэ стартуют 6 февраля



Байкал станет первым направлением в новой чартерной программе Ростуризма в этом году, сообщает



«Как и в прошлом году, одна из наших ключевых задач - сделать отдых внутри страны доступнее и дешевле. Для этого мы продолжим и расширим в этом году программу туристического кешбэка и запуск новых чартерных направлений», - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.



Она подчеркнула, что по опыту прошлого года, запуск чартеров позволяет снизить стоимость поездки для конечного потребителя в два раза. Особенно заметна будет экономия для больших семей с детьми.



«Мы планируем постоянно расширять чартерную сеть. Для этого мы подготовили отдельную субсидию для туроператоров. И хотим охватить чартерным сообщением все основные туристически привлекательные направления с возможностью начать путешествие из большинства крупных городов страны», - заявила Догузова.



Фото: pixabay.com

Байкал станет первым направлением в новой чартерной программе Ростуризма в этом году, сообщает «Российская газета» . В феврале и марте на самом большом на планете озере появляется уникальный прозрачный голубой лед, доступны все виды активного зимнего отдыха. Потому на Байкале наступает высокий туристический сезон, пояснили в Ростуризме.«Как и в прошлом году, одна из наших ключевых задач - сделать отдых внутри страны доступнее и дешевле. Для этого мы продолжим и расширим в этом году программу туристического кешбэка и запуск новых чартерных направлений», - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.Она подчеркнула, что по опыту прошлого года, запуск чартеров позволяет снизить стоимость поездки для конечного потребителя в два раза. Особенно заметна будет экономия для больших семей с детьми.«Мы планируем постоянно расширять чартерную сеть. Для этого мы подготовили отдельную субсидию для туроператоров. И хотим охватить чартерным сообщением все основные туристически привлекательные направления с возможностью начать путешествие из большинства крупных городов страны», - заявила Догузова.Фото: pixabay.com