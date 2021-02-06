В Бурятии занято 62 процента «ковидных» коек

За сутки прирост коронавирусных больных составил 132 человека



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 06.02.2021 зарегистрировано 31 395 (+132) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.



54% (16 671) случаев инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Из 132 новых случаев COVID-19: 111 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2707 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 181 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 28888 (+155) человек. Дополнительно снято с наблюдения 33 пациента.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 950 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 669. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 30 пациентов (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1532 койки, занято – 950, свободно – 582 койки. Занятость коечного фонда составляет 62%.



Амбулаторное лечение проходят 878 пациентов с COVID-19, наблюдается 523 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 679 (+3) человек.

В лабораториях 5 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 2492 человек, с нарастающим итогом – 803 323 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 264 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 113 137 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Фото: «Номер один»



