Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Бурятии

Эпицентр подземных толчков находился в акватории Байкала
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу в 19:10 мск в акватории озера Байкал. В Иркутской области и Бурятии ощущались толчки силой от 2 до 6 баллов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр подземной стихии находился в Кабанском районе Бурятии. В 25 населенных пунктах республики, включая Улан-Удэ, и соседней Иркутской области ощущались толчки от 4 до 6 баллов. В Иркутске интенсивность толчков составила 3 балла. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Фото: pixabay.com
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