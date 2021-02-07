В Бурятии открыта седьмая ледовая переправа

Ее оборудовали в Прибайкальском районе на Селенге



Инспекторы ГИМС провели техническое освидетельствование на соответствие требованиям безопасности ледовой переправы в Прибайкальском районе на реке Селенга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



- Протяженность ледовой переправы оставляет 850 м, состоит из одной полосы шириной 8 м. Минимальная толщина льда составляет 50 см, а максимальная 90 см. Проезд по данной переправе предназначен только для легкового транспорта, максимальная грузоподъемность до 7 тонн. Проезд большегрузов по ней запрещен. Пользование переправой разрешено только в светлое время суток, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам ЦГИМС ГУ МЧС России по Бурятии Петр Чистяков.



Ледовая дорога обозначена вешками, на ней установлены дорожные знаки, информационные щиты, показывающие разрешенный скоростной режим, расстояние между автотранспортом, грузоподьемность ледяного покрова, правила пользования и меры безопасности, размещен необходимый инвентарь, а также организовано дежурство обслуживающей организации.



Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что выезд на транспортных средствах в необорудованных местах чрезвычайно опасен. Отметим, что с начала года, на территории республики зарегистрированы уже 4 случая провала автомобильной техники под лед, в результате данных происшествий погибли 4 человека. Последний



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии Инспекторы ГИМС провели техническое освидетельствование на соответствие требованиям безопасности ледовой переправы в Прибайкальском районе на реке Селенга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.- Протяженность ледовой переправы оставляет 850 м, состоит из одной полосы шириной 8 м. Минимальная толщина льда составляет 50 см, а максимальная 90 см. Проезд по данной переправе предназначен только для легкового транспорта, максимальная грузоподъемность до 7 тонн. Проезд большегрузов по ней запрещен. Пользование переправой разрешено только в светлое время суток, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам ЦГИМС ГУ МЧС России по Бурятии Петр Чистяков.Ледовая дорога обозначена вешками, на ней установлены дорожные знаки, информационные щиты, показывающие разрешенный скоростной режим, расстояние между автотранспортом, грузоподьемность ледяного покрова, правила пользования и меры безопасности, размещен необходимый инвентарь, а также организовано дежурство обслуживающей организации.Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что выезд на транспортных средствах в необорудованных местах чрезвычайно опасен. Отметим, что с начала года, на территории республики зарегистрированы уже 4 случая провала автомобильной техники под лед, в результате данных происшествий погибли 4 человека. Последний трагический случай произошел на акватории оз. Байкал в 15 км от населенного пункта Дубинино, там под лед провалился автомобиль «Нива».Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии