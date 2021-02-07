Оборона от собаки

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В рубрике "Справбюро" новый вопрос.



«Как вести себя, если оказался среди стаи собак?»

Марина К­ва, Улан-­Удэ.



Отвечает Александра Савочкина, руководитель Центра дрессировки «Дог­-Профи»:



— При встрече с собакой, бездомной или домашней, важно помнить, что она — представитель другого биологического вида: зверь. И жесты, и действия человека могут восприниматься животным как угроза.



Если собака проявляет к вам недобрый интерес, нужно, не торопясь, повернуться к собаке боком и замереть. Лучше не смотреть ей прямо в глаза. Важно не проявлять страх, неуверенность, не суетиться. В глазах собаки вы должны казаться сильным.



Бездомные собаки стараются избегать человека. Собаки-­парии живут стаями на определенной территории, которая для них святая святых: тут их дом, растут щенки, хранятся ресурсы.



Лаять собаки начинают, как только человек приближается к границе. Это лают «сигнальщики», то есть псы с самым низким статусом ответственности в стае — в их обязанности входит оповещать о надвигающейся угрозе.



Если вы видите, что собаки готовы на вас броситься, но пока этого не делают, держатся от вас более чем в пяти метрах, лучше остановиться, на какое­-то время замереть и медленно отойти. Поворачиваться спиной к собакам не надо. Наоборот, нужно по возможности защитить спину, повернувшись к стене, забору, дереву. Если можете забраться на дерево, сделайте это. Если вы недостаточно далеко зашли на территорию собаки, не угрожаете ее ценным ресурсам, скорее всего, она успокоится и отойдет.



Иногда стоит уступить дорогу псу, и все разрешится. Бывает, собака начинает дыбить холку, рычать, бегать вокруг, пытаться несильно кусать за ноги или руки. Она хочет напугать вас, довести до паники. И если ей это удастся — вы начнете убегать или махать руками и ногами — она может броситься всерьез.



Если стая подбирается ближе, вам лучше остановиться и повернуться к собакам полубоком. Смотрите в сторону из­-под полуопущенных век. Это будет говорить о том, что у вас нет притязаний, что у вас мирные намерения.



Если вы испытываете страх, то собаки могут напрячься. Они не понимают, что вы боитесь именно их. Для них ваша неуверенность — повод думать, что вы хотите что­-то сделать с ними или их территорией.



Во время остановки стоит неспешно, но и не крадучись, отходить назад. Собаки могут какое­-то время, соразмерно вашему отступлению, идти на вас. Если вы видите, что собаки успокаиваются, значит, все делаете правильно. Отступайте до того момента, пока псы не остановятся.



Если при нападении вы сделаете вид, что подбираете с земли палку или камень и пытаетесь ими кинуть, в этом случае многое зависит от прошлого опыта собак. Они могут испугаться и убежать. Но если с палкой или камнем вы будете подбираться к их ценностям, то собаки будут действовать агрессивно.



Если вы окружены тремя и более псами, не делайте резких движений, не наступайте. Чем испуганнее будет стая, тем ожесточеннее она будет защищаться.



Если вы по какой-­то причине пропустили все предупреждающие сигналы и собаки бросаются на вас в остервенении, хватают за руки, пытаются повалить и дотянуться до шеи, нужно отбиваться и кричать решительным, низким голосом, звать на помощь. Никогда не нападайте первым на остановившуюся собаку. Иначе она поймет, что так же можно поступить и с вами. В случае если вы упали, нужно сгруппироваться, прикрыть руками голову, шею и начать скулить, как это делают маленькие щенки. Адекватные собаки могут перестать нападать и, увидев вашу слабость и беззащитность, отойдут.



В некоторых случаях шаг вперед (только один!) может спасти ситуацию — собака может отступить. Если собака отступает, то лучше на этом остановиться, чтобы показать свои мирные намерения: вы только защищаетесь, не нападаете.



Однако делать шаг к собаке, которая находится меньше чем в трех метрах от вас, не надо. Это будет воспринято как агрессия.



Можно взять в руки зажигалку и начать ею чиркать. Непонятный звук может заставить собак остановиться. Также остановить собак может выставленная вперед рука с сумкой или портфелем. Но делать это надо спокойно и аккуратно, чтобы не спровоцировать нападение.



Оказавшись с собаками на одной тропе, стоит продолжать движение вперед, но с остановками и примирительными жестами. С таких троп не стоит сходить, потому что вы ненароком можете пойти в сторону логова со щенками. При нарастании агрессии останавливайтесь на 10–15 секунд, отворачивайте голову, не смотрите прямо на собак, потом продолжайте движение. Если же вы идете по нетоптанной тропе, то тогда стоит вернуться в начало маршрута и переложить его с учетом «пожеланий» стаи.



Никогда не стоит подзывать к себе незнакомую собаку, чтобы погладить. Она может подойти, думая, что вы дадите ей еду. Но ваша поднятая над ее головой рука, другое резкое или непонятное движение могут напугать ее. Важно помнить, что собака, так же как и вы, — личность, нужно уважать ее привычки, страхи, сомнения, недоверие.



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