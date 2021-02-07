Пенсионерка из Бурятии покорила вершину самого высокого вулкана в мире

Людмила Исакова поднялась на Охос-дель-Саладо высотой 6893 метра
О достижениях путешественницы Людмилы Исаковой рассказали ее единомышленники в социальных сетях. В группе "Ходим-бродим. Клуб путешественников Улан-Удэ" появилось сообщение:
"Две новые победы Людмилы Исаковой! На днях вернулась домой наша прославленная Людмила Исакова с новыми победами с Чили! Она поднялась на вершину самого высокого вулкана мира - Охос-дель-Саладо! Высота - 6893 метра!".
Как сообщается в группе, это высочайший вулкан на земле и вторая на высоте вершина Южной Америки - после горы Аконкагуа. Расположен на границе между Аргентиной и Чили. К западу от вулкана и до побережья Тихого океана простирается пустыня Атакама - самое засушливая пустыня на земле. Это край вулканов, песка, соленных озёр.
"Выехали с лагеря на Лагуна Санта Роса ( Розовое озеро) на арендованных джипах, акклиматизация. Потом доехали до лагеря Атакама -5100м. В отличие от других путешествий здесь в Чили приходилось самим разбивать лагерь и готовить пищу. На другом озере Лагуна Верде ( зеленоё озеро) - высота -4300 отметили -19 января Крещение в горячих источниках", - рассказывают о приключениях Людмилы.
Далее был акклиматизационный выход на вулкан Сан-Франциско высотой 6018 метров.
"На вершине началась очень сильная гроза. Небо разрывало на части. Гром и молния! Всей группе пришлось целых пятнадцать минут лежать на камнях под этой страшной стихией. Отбросили все железо подальше от себя: палки, рюкзаки. Лежали и молились!", - делятся путешественники.
После двух дней отдыха на озере Лагуна Верде случился подъём на вершину вулкана Охос-дель-Саладо. Судя по отзывам участников восхождения на этот вулкан, это очень сложный маршрут - затяжной, каменистый, сильный, холодный ветер, воздуха не хватает.
"Вот так, шаг за шагом к новым вершинам поднимается наша Людмила. Горы не любят торопливость. Гора должна пустить и отпустить. С победой! С горой, дорогая наша Людмила!", - пишут единомышленники.
Ранее Людмила Исакова покорила вершину Арарата (5156 метров), Эверест (8848 метров), Эльбрус (5642 метра), Мунко-Сардык (3491 метр).
Фото: https://vk.com/hodimbrodim_uude
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