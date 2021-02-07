В Бурятии уверенно снижается число заболевших коронавирусом

За сутки от инфекции умерло 2 человека



По официальным данным, за сутки в Бурятии заболели коронавирусом 130 человек. Из этого числа 109 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



54% (16 727) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 2664 человек. Амбулаторное лечение проходят 877 пациентов.



6 февраля умерло 2 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



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