Фильм "Булаг-2. К новой жизни" выйдет в широкий прокат в Сагаалган

Режиссер Солбон Лыгдэнов решил сделать подарок жителям Бурятии к празднику Белого месяца



Фильм "Булаг-2. К новой жизни" выйдет в прокат в кинотеатрах уже 12 февраля. Об этом известный в Бурятии кинорежиссер сообщил на своей странице в соцсетях.



"Год прошедший был неоднозначным, и вновь повторять об этом нет смысла. И тем не менее, мы жили, трудились, творили, не сдавались. Пока у нас основной проект находится в работе и ждет своего большого выхода, мы не стали сидеть просто: К светлому празднику Сагаалха (Сагаалган - Белый месяц), с 12 февраля, во всех кинотеатрах города Улан-Удэ, а в некоторых кинотеатрах и вовсе 11-го (смотрите расписания), мы приглашаем на просмотр доброй истории под названием "Булаг -2. К новой жизни"! Вдохните свежести нашей зимней натуры! Всех друзей, родственников и земляков приглашаем на просмотры нашей новой кинокартины, которая заставит всех вас мило улыбнуться, посмеяться, ну и немного ностальгической грусти по уходящему времени. Приходите читать с нами новое кино! Ура-а-а-а-а-а!", - написал режиссер.



Также Солбон Лыгденов поблагодарил коллективы Бурятии за помощь в музыкальном сопровождении.



"Огромная благодарность за удивительные саундтреки для "Булаг2. К новой жизни"! Зоригто Батоцыренов, Дмитрий Байкал, Augeshuul SAV, Сагаан Турлааг, Бадма-Ханда Аюшеева! Народный ансамбль "Кынгырга" Тункинского района, огромная им благодарность за прекрасные народные песни, которые вы услышите в кинокартине. Отдельное им спасибо за их талант и самобытность!", - написал Солбон Лыгдэнов.



Напомним, фильм был отснят за рекордные 9 дней.





Предшественник - фильм "Булаг. Святой источник" вышел в прокат 8 лет назад.



Фото: скриншот официально трейлера

