Девушка, искусанная собаками в Бурятии, получает неожиданные подарки в Москве

О настроении и состоянии Татьяны Лоскутниковой рассказывают ее родные



Татьяна Лоскутникова, серьезно пострадавшая от нападения собак, понемногу приходит в себя. И получает неожиданные подарки.



"Прилетела весточка для Танюши из далекой Шотландии! Были очень приятно удивлены, когда главный врач Республиканской больницы сообщил эту новость. Обязательно свяжемся с отправителем! Еще Танюша рассказала, что как-то к ним в палату кто-то постучался, тетя пошла открывать, но в коридоре уже никого не было, а возле двери лежал пакет с тремя Киндерами. Как же мы рады, что рядом с нами столько добрых и хороших людей!!!! Спасибо вам, друзья!", - написали родственники в аккаунте Татьяны в Инстаграм.











По словам родных, Таня в стабильном состоянии, к ней в палату подселили соседку-разговорчивую бабушку.



В начале февраля Татьяну Лоскутникову



В конце января девушке провели сложную операцию. Татьяну оперировали шесть часов подряд три бригады врачей.

По словам родных, Таня в стабильном состоянии, к ней в палату подселили соседку-разговорчивую бабушку.В начале февраля Татьяну Лоскутникову навестил глава Бурятии В конце января девушке провели сложную операцию. Татьяну оперировали шесть часов подряд три бригады врачей.

Напомним, в конце декабря минувшего года 20-летняя жительница поселка Забайкальский стала жертвой нападения стаи собак. В крайне тяжелом состоянии ее доставили в больницу, а затем транспортировали в Москву. Позднее, в этом же поселке бродячая свора напала на двух школьников – один 11-летний ребенок также передан московским медикам, так как при нападении у него страшно пострадали конечности. А недавно, в конце января там же безнадзорные собаки напали на 9-летнюю девочку. К счастью, ее успел спасти прохожий, школьницу доставили в больницу с травмами от укусов.



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Татьяна Лоскутникова, серьезно пострадавшая от нападения собак, понемногу приходит в себя. И получает неожиданные подарки."Прилетела весточка для Танюши из далекой Шотландии! Были очень приятно удивлены, когда главный врач Республиканской больницы сообщил эту новость. Обязательно свяжемся с отправителем! Еще Танюша рассказала, что как-то к ним в палату кто-то постучался, тетя пошла открывать, но в коридоре уже никого не было, а возле двери лежал пакет с тремя Киндерами. Как же мы рады, что рядом с нами столько добрых и хороших людей!!!! Спасибо вам, друзья!", - написали родственники в аккаунте Татьяны в Инстаграм.Напомним, в конце декабря минувшего года 20-летняя жительница поселка Забайкальский стала жертвой нападения стаи собак. В крайне тяжелом состоянии ее доставили в больницу, а затем транспортировали в Москву. Позднее, в этом же поселке бродячая свора напала на двух школьников – один 11-летний ребенок также передан московским медикам, так как при нападении у него страшно пострадали конечности. А недавно, в конце января там же безнадзорные собаки напали на 9-летнюю девочку. К счастью, ее успел спасти прохожий, школьницу доставили в больницу с травмами от укусов.Фото: tanya_loskutnikova_vera03