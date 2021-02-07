В Улан-Удэ адвоката Дмитрия Баирова увезли в отдел полиции

Стражи порядка задержали Надежду Низовкину во время ее прямого эфира



Правозащитницу Надежду Низовкину увезли в отдел полиции. Ее задержали в то время, когда она вела прямой эфир с подписчиками. Об этом она сообщила «Номер один». По словам Надежды, она пока не знает, за что ее задержали, никаких объяснений еще не было.



‒ Я была на площади Советов и вела оттуда стрим. Там не было никакого митинга. Я передавала информацию обо всем, что происходило, ко мне подошли сотрудники полиции и хотели сначала у меня изъять телефон, а потом, ничего не объясняя, посадили меня в легковую машину, ‒ рассказывает Надежда Низовкина.



Адвоката задержанного блогера Дмитрия Баирова с площади Советов увезли в Октябрьский отдел полиции. На сегодняшний день у женщины имеется 4 административные статьи – две по части 1 и 2 20.2 КоАП РФ (организация или проведение несанкционированного митинга) и две по 20.6 КоАП РФ (нарушение эпидемиологических норм).



‒ Сейчас меня могут обвинить в нарушении эпидемического режима поскольку я была в судах несколько раз, возможно, за это меня привлекут. Причем в суды меня вызывали они сами. А, возможно, еще одну статью по 20.2. Я просто вела прямой эфир через зум на ютюб-канале «Республика Бурятия. Открытый микрофон». Там передавала все последние новости. Ничего происходило, никаких плакатов не было, ‒ подчеркивает Низовкина.



Напомним, ранее сотрудниками полиции был задержан улан-удэнский блогер Дмитрий Баиров. Его привлекли к ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ – повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Сейчас он находится





фото: «Номер один»

Правозащитницу Надежду Низовкину увезли в отдел полиции. Ее задержали в то время, когда она вела прямой эфир с подписчиками. Об этом она сообщила «Номер один». По словам Надежды, она пока не знает, за что ее задержали, никаких объяснений еще не было.‒ Я была на площади Советов и вела оттуда стрим. Там не было никакого митинга. Я передавала информацию обо всем, что происходило, ко мне подошли сотрудники полиции и хотели сначала у меня изъять телефон, а потом, ничего не объясняя, посадили меня в легковую машину, ‒ рассказывает Надежда Низовкина.Адвоката задержанного блогера Дмитрия Баирова с площади Советов увезли в Октябрьский отдел полиции. На сегодняшний день у женщины имеется 4 административные статьи – две по части 1 и 2 20.2 КоАП РФ (организация или проведение несанкционированного митинга) и две по 20.6 КоАП РФ (нарушение эпидемиологических норм).‒ Сейчас меня могут обвинить в нарушении эпидемического режима поскольку я была в судах несколько раз, возможно, за это меня привлекут. Причем в суды меня вызывали они сами. А, возможно, еще одну статью по 20.2. Я просто вела прямой эфир через зум на ютюб-канале «Республика Бурятия. Открытый микрофон». Там передавала все последние новости. Ничего происходило, никаких плакатов не было, ‒ подчеркивает Низовкина.Напомним, ранее сотрудниками полиции был задержан улан-удэнский блогер Дмитрий Баиров. Его привлекли к ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ – повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Сейчас он находится в больнице. фото: «Номер один»