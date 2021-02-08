Прибывшего в Бурятию заместителя генпрокурора закидали жалобами

Люди недовольны ростом цен, отсутствием лекарств и вывозом мусора





6 февраля заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием жителей Тункинского района Бурятии и Улан-Удэ.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, сельчане обозначили проблему оформления в собственность земли, находящейся в границах национального парка «Тункинский». Также обращения жителей района касались ненадлежащей работы органов местного самоуправления по сбору и вывозу мусора и отсутствия уличного освещения. Кроме того, сельчане жаловались на рост цен на продовольственные товары первой необходимости.Жителей Улан-Удэ принимали в режиме видеоконференцсвязи.Инвалид 3-й группы подняла проблему обеспечения лекарствами. Женщина сообщила, что бесплатные лекарства выдаются в поликлинике не в полном объеме, а полученные аналоги не эффективны. Поэтому она вынуждена приобретать необходимые препараты на собственные средства.Поводом для обращения другой горожанки из частного сектора Улан-Удэ стало отсутствие водоснабжения зимой в связи с перемерзанием водопровода.Всего на прием обратилось 15 граждан. По каждому заявлению заместитель генпрокурора дал поручения об организации проверок, отметили в прокуратуре.Фото: «Номер один»